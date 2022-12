Eltelt majdnem öt év: 2023-ban ismét lesz Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny, immár tizennegyedszer. A szervezést megelőző megbeszélést már idén januárban megtartotta a versenyt kiíró Fejes Józsefné Zenei Alapítvány, amelyen döntés született a szervezést segítő közreműködőkről. Ezt követően kezdődött meg az előkészítő munka, a tervezés. Ennek eredményeként szeptember közepén megjelent a kiírás a verseny honlapján (fleschviolincompeti­tion.com), ahol 2023. február 1-jéig fogadják a jelentkezéseket.

– Az előttünk álló verseny kiemelt jelentőségű, ugyanis jövőre ünnepeljük Flesch Károly születésének 150. évfordulóját – kezdte a beszélgetést Popielek Éva, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint elmondta, tapasztalatuk, hogy az elődöntőben kiesett versenyzők nem maradnak, s hallgatják meg a továbbjutott fiatalok játékát, hanem elutaznak. Ezen szeretnének változtatni úgy, hogy mesterkurzust, workshopot szerveznek számukra.

Igyekeznek vonzóvá tenni a versenyt nemcsak a díjakkal és a különdíjakkal, hanem azzal is, hogy a versenyszüneti napokon nyilvános mesterkurzusokon való részvételi lehetőséget kínálnak fel a december 31-ig jelentkezett, döntőbe nem jutott versenyzők számára.

– Kuriózum továbbá, hogy a versenykiírás szerinti kötelező modern darabot Horváth Balázs, a zsűri egyik magyar tagja komponálta. További változás, hogy megszólítottunk a korábbi versenyeken helyezést elért művészeket, akik az akkori megmérettetések légköréről, ott szerzett tapasztalataikról beszélnek egy rövidfilm formájában. Ezzel is szeretnénk idevonzani a még hezitáló fiatalokat. A kisfilmek a népszerű közösségi oldalon (Facebook) megtekinthetőek – emelte ki a kuratóriumi elnök.

A versenyen bármely európai ország fiatal művészei részt vehetnek, akik 1993. június 6. és 2003. június 5. között születtek. Indulhatnak olyan nem európai fiatalok is, akik legalább kétéves európai zenei tanulmányt igazolnak. A résztvevők játékát nemzetközi zsűri bírálja el, amelynek tagjai: Ábrahám Márta zsűrielnök, Szilvay Réka, Hagai Shaham, Kirill Troussov és Horváth Balázs.

– Mindezt akkor terveztük – mintegy 35 millió forintos költségvetéssel –, amikor a világpolitikai helyzet még biztató volt. A jelenlegi körülmények mellett ez legalább 40 millióra, ha nem többre fog emelkedni. A forrás egy részét pályázat fedezi, a város is hozzátesz valamennyit, 2 milliót egy helyi építési vállalkozó is adott. Van még egy beadott pályázatunk, és bízunk abban, hogy további támogatást is kapunk helyi vállalkozóktól, a verseny fontosságát és jelentőségét felismerő magánszemélyektől is. Továbbá élni fogunk jövő évi pályázati lehetőségekkel is. A helyzet ellenére optimisták vagyunk – búcsúzott Popielek Éva.