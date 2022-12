A győri Hetedik Bekezdés zenekart a legtöbben jótékonysági akcióikról ismerik, ugyanis több mint tíz éve szerveznek adománykoncerteket, amelyek bevételét mindig gyermekalapítványoknak vagy súlyos betegséggel küzdő fiatalok kezelésére ajánlják fel. December 16-án a Vágóhíd utcai Pedró Pékség emeletén található Pajtában adnak ingyenes élménykoncertet.

– A zenekarral a pandémia alatt is dolgozgattunk, amikor időnk engedte. Ez idő alatt születtek új dalok, amiket egy megújuló, mégis nosztalgiakoncerten szeretnénk előadni a közönségnek. A Pedró Pékséggel és Vajda Péter ügyvezetővel több mint 10 éve szoros kapcsolatot ápolunk, ezért is örülünk, hogy helyet biztosít az örömzenélésünknek. Egyúttal pedig megünnepelhetjük a 20. születésnapjukat is – kezdte lapunknak Károlyi Balázs, az együttes frontembere és basszusgitárosa. A zenekar tagjai közül pénteken visszatér a „régi gitáros” Krizmanich Krisztián személyében, emellett a dobok mögött a ritmust Richnovszky Emánuel adja, énekel Pintér Henriett és Kumánovich Kata.

– 2013 óta szervezünk jótékonysági Mikulás-koncerteket, bajba jutott családoknak, betegséggel küzdő vagy rossz sorsú gyermekeknek. Ezt a tevékenységet a jövőben is szeretnénk folytatni a lehetőségeinkhez mérten. Rengeteg új ötletünk van és készülnek még új dalok is a már jól megszokott saját, mély és mindennapi problémákat is feldolgozó szövegekkel. A pénteki akusztikus esten vendégünk lesz Gliga István és a Virág Akusztik együttes is. A Hetedik Bekezdéssel pedig a már tőlünk megszokott dallamos rockkal készülünk, illetve különböző versmegzenésítésekkel – fejtette ki Károlyi Balázs basszusgitáros.