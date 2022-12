Tóth Angelika mézeskalács-készítő tartott bemutatóval egybekötött kiállítást a hétvégén a Hegykői Csipkeházban. Régi kapcsolat fűzi őt ide, hét éve a hasonló bemutatkozásán még Szigethy Istvánné, Bözsi néni is leült mellé kidíszíteni a mézeskalácsokat. Rá is emlékeztek mindazok, akik régi visszajárói a hegykői háznak, ami őrzi és ápolja Bözsi néni csipkéit és emlékét. Sokan voltak kíváncsiak a mézeskalács-kiállításra, nemcsak a környékről, messzebbről is.

A balfi szanatóriumból is érkezett például egy csoport, az asszonyok hol a csipkékről, hol a mézesekről kérdezgették a helyieket. S hiába fújt odakint a hideg szél, lelkesen járták be a fűszerkertet és a pajtát is.

- Amikor meghívást kaptam erre a kiállításra, rögtön tudtam, hogy mit szeretnék. Egy adventi falu a fő motívum, a mézeskalács-templom köré rendeztem a házikókat és a többi apróbb díszt. Ezúttal csak fehér mázat használtam és sok csipkemotívumot - mutatta gyönyörű alkotásait Tóth Angelika, aki Kapuváron könyvtárosként dolgozik, és e munkája mellett süti és díszíti aprólékos gonddal, kiváló ízléssel egyedi mézeseit. Tagja a rábaközi kézműveseket összefogó Montázs Kézműhely Egyesületnek, munkáival rendszeresen találkozni a régió kiállításain, vásárain.