Magok hozták a bőséget

A XX. századi paraszti kultúra felelevenítésében Csoltói József segítette a hallgatókat az ágfalvi tájház korhű kellékeivel. – Sopron kultúrájához hozzátartoznak a német nemzetiségi hagyományok. Ebben az időszakban már díszítettek karácsonyfát a parasztok festett dióval és szalmából készült csillagokkal is. A korszak különlegessége, hogy magokat szórtak az asztalra, ami a következő évben bőséges termést hozott – mondta el az óvodapedagógus-hallgató.

Honvágy a háborúban

Harmadik jelenetként a háborúban szolgálatot teljesítő katonákat mutattak be, akiket az asszonyaik vártak otthon. – Az első világháború alatt a katonák nem mehettek haza a szeretteikhez. Ezt a korszakot azért gondoltuk fontosnak, hiszen most is háború dúl a szomszédos országban, így ma is vannak olyan katonák, aki a szeretet ünnepét nem a hozzátartozóik körében töltik. Az óvodás korosztálynak pedig már van arról fogalma. mit jelent háború és persze az sem mellékes, hogy ezt a témát amúgy is kedvelik – tette hozzá dr. Pásztor Enikő.

Minden, ami színes

Végezetül a ’70-es évekbeli ünnepeket keltették életre a diákok, amellyel az óvodásoknak felidézték a nagyszüleik gyermekkorát. – A nippektől kezdve a bútorokon át mindenki megismerheti ezen korszak jellemzőit. Ez idő tájt jelentek meg a színes égősorok, a karácsonyfákat üvegdíszek ékesítették, illetve volt szaloncukor is, aminek a csomagolásába kockacukrot rejtettek. Ekkortájt már szokás volt az ajándékozás. A gyerekek olyanokat kaptak, ami ma is megtalálható a fa alatt, mint a társasjátékok, a babák és a labda – részletezte Sárai Anna.