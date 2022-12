Királyi születésnap

Egy király elhatározta, hogy a születésnapján hatalmas ünnepséget rendez. Egyszerű meghívókat küldött valamennyi alattvalójának. A meghívó utolsó mondata kicsit furcsán szólt: „Csak az jöjjön el, aki engem igazán szeret.”

A megjelölt időpontban aztán csőstül tódultak az emberek. Egymást túllicitálva hozták hatalmasabbnál hatalmasabb dobozokban, díszesen csomagolt, szebbnél szebb ajándékaikat. Mindenki igaz, királyhoz méltó ajándékkal akart kedveskedni az uralkodónak.

A palota bejáratánál meglepő látvány fogadta a vendégeket. A király ugyanis felállítatott egy másik, egy sokkal szűkebb kaput, amin épp csak beférhetett az ember. Ha valaki be akart jutni, kénytelen volt ezen átmenni. De csak úgy lehetett átjutni rajta, ha kívül hagyták a dobozokat, fényes terheiket. Sokan bizony vissza is fordultak, mások kénytelenek voltak üres kézzel bemenni.

Végre megjelent a király. Kedvesen köszöntötte az egybegyűlteket. Aztán sorra mindenki, egyenként is elébe járult. Sajnálkozva előadták, hogy mit szerettek volna hozni, de sajnos a kapun nem fért be. Arról is panaszkodtak a királynak, hogy a kapu szűk volta miatt, még milyen sokan kívül rekedtek az értékes ajándékaikkal. A király egyre szomorúbb lett, amikor a sor végén feltűnt egy szerényebb öltözetű vendég. (A többiek még távolabb is húzódtak tőle.) Egyszerű szavakkal köszöntötte az ünnepeltet, majd a zsebébe nyúlt, elővett egy képet, amin egy kis ház volt, előtte egy házaspár vidám gyerekekkel volt látható. „Ez a családom. Itt élünk, ebben a kis házban. Nagyon szeretnénk, ha te is eljönnél hozzánk.” Aztán újra a zsebébe nyúlt, kis papírlapokat húzott elő. „Tessék, ezt a gyermekeim rajzolták neked.” A király könnyes szemmel köszönte meg. „Köszönöm, kedves barátom, tőled kaptam a legszebb ajándékot. Hozzátok feltétlen elmegyek.”

***

Betlehembe keskeny út vezet, s oda csak szűk kapun lehet belépni. Így csak a legfontosabb, leglényegesebb dolgot lehet bevinni.

Mindenki csomagokkal szaladgál. Sokan éppen ezektől a hatalmas csomagoktól nem jutnak el az igazi ünnepig. Azt gondolják, a csomag a legfontosabb. Valójában a csomagokból nagyon könnyen barikádokat emelhetünk… Ugyanis, a leglényegesebbet nem lehet kézbe venni és úgy felmutatni, mert az a szívünk mélyéről fakad...