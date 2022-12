Egyengessük útjainkat!

Jó pár évtizeddel ezelőtt történt vidéken. Advent első vasárnapján elkezdett esni a hó. Két héten keresztül folyton folyvást csak hullottak a nagy fehér pelyhek. Végül mindent beborítottak. Annyi hó esett, hogy az emberek mozdulni sem bírtak a házaikból. Amikor aztán karácsony előtt néhány nappal végre abbamaradt az erős havazás és a viharos szél is megcsillapodott, hozzáfogtak otthonaik kibontásához. Kis utakat ástak a méteres hóban, amiket végül összekötöttek. Aztán közösen kiásták a faluba vezető utat is, egészen a templomig.

A szomszéd faluban nem így gondolkodtak az emberek. Mindenki csak a maga háza előtt takarította el a havat. Úgy vélték, megvan mindenük, éhen nem halnak és mire nagyobb dologra lesz szükségük, arra a hó magától is elolvad...

Így érkezett el a karácsony. Egyik faluban sem lakott pap. Messzebbről járt oda misézni. Azon a településen, ahol utat készítettek, könnyen megérkezett a lelkipásztor, s az emberek boldogok voltak, hogy ünnepük teljessé vált, hiszen szentmisével emlékezhettek Jézus születésére. A másik faluban azonban hiába várták az atyát. A pap elindult oda is, de sikertelenül próbálkozott a nagy hóban. Amikor észrevette, hogy nem vezet út a faluba, szomorúan fordult vissza. Az összegyűlt hívek ott valóban hiába várták. El sem tudták képzelni, hogy hol maradt. Azt hitték, hogy elfelejtette őket. Pedig csak rajtuk, a saját hanyagságukon múlt, hogy nem ünnepelhettek a templomban...

***

Keresztelő Szent János sokat idézte Izajás próféta híres mondatát: „Készítsétek elő az Úr útját!” Bizony, nekünk is utat kell építenünk, ha éppen nem is a hóbuckák, de mindennapi bosszúságaink, szeretetlenségeink között. Olyat, ami egészen a szívünkig ér, hiszen a kis Jézus már elindult, úton van, közeledik felénk.

Vajon talál-e tiszta, gondozott ösvényt?