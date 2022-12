Az igazi ajándék

Amikor a pásztorok meghallották a Kisjézus születését hírül adó angyalok öröménekét, fáradtságot, álmosságot legyőzve rögtön a betlehemi barlanghoz siettek. Mindegyik ajándékot is vitt magával. Később odaterelték bárányaikat és attól kezdve ott maradtak a barlangistálló körül. A pásztorokkal kispásztorok, azaz gyerekek is mentek. Ők is vittek ajándékot. Mindenki azt, ami a szívének a legkedvesebb volt. Egy pásztorlányka kopott kis kukoricacsuhé babáját adta a kicsi Jézusnak.

Később szemtanúi lehettek annak is, amikor megérkeztek napkeletről a háromkirályok. Amikor hatalmas tevéikkel, teljes díszkísérettel megjelentek, igencsak meglepődtek a pásztorok. Gazdag ajándékokat tettek a jászol elé, így hódoltak a kis Király előtt. Nem győztek csodálkozni az egyszerű népek. Kicsit szégyellték is magukat, hiszen ők ehhez képest csak értéktelen semmiséget adhattak.

A kislány, aki kukoricababát adta, csak nézte, nézte elszürkült kis ajándékát a fényesen csillogó ajándékok között, aztán elsírta magát és elbújt a sarokban.

Észrevette ezt a Szűzanya és így szólt hozzá: „Ne sírj kislány, hiszen a legszebb ajándékot te adtad a Fiamnak. Az ajándék ugyanis nem attól válik értékessé, hogy milyen szépen csillog, hanem, hogy mi lakik annak az embernek a szívében, aki adta. Mindenki, aki ajándékával a szívét is odaadta Jézusnak, olyan örömet szerzett, ami soha nem múlik el és élete során őt, magát is boldogítani fogja…”

***

Adventi utunk végéhez értünk. Bennünket is a jóság, a szeretet és a remény csillaga vezetett. Most számunkra sem maradt más feladat, minthogy átadjuk ajándékainkat.