- 1956 -ban Kapuváron születtem Petőházára, de 1960-tól Babóton, majd Osliban éltem, és 1994-ben költöztem Szekszárdra, de mint a Fabula együttes (1983) megalapítója, Szekszárdra költözésem után sem szakadtam el a zenétől, bár a Fabula ezt követően 15 évig nem működött” - mutatkozott be Varga Jenő, az egykor testnevelőkét is dolgozó muzsikus.

Egy Csukás Istvánnal történő szerencsés találkozást követően 2010-ben újraélesztette a Fabulát, majd 2016-ban egy újabb formációval, a Csobogó együttessel jelentkezett a szekszárdi zenei palettán. A zenekar rövid működése alatt is több klippel jelentkezett az elmúlt évek során. Baka István költő, alkotásai közül az „Alkony”, a „Sovány vizekből” és a „Hat tyúk” jelentette az első lépést, később Csukás István „Étellift a pokolba” című versére készítettek egy újabb videoklipet. Ez év nyarán Aranyosi Ervin „Fent ülök éppen” verseire egy a korábbiaktól eltérő koncepció alapján alkottak. Ezek a klipek a zenekar saját - elsősorban Fenyvesi Gábor - ötletei alapján, jobbára baráti segítséggel készültek, de a közelmúltban szintet lépett az együttes.

Az adventi koncertekre készülve – amelyekből nyolc is akadt az ország különböző részében decemberben – Kosztolányi Dezső „Karácsony” című versére írt zenét Varga Jenő, az együttes vezetője. A hangszerelést egy kis zenészbaráti segítséggel (Kálló Kamill) a zenekar maga készítette, ahogy a hangfelvételeket Szekszárdon, a próbateremben kialakított stúdiójukban. A klip helyszínéül egy szekszárdi borászat, a Takler Kúria konferenciaterme szolgált, a filmfelvételeket pedig most először profikra bízták. Az ezúttal is Fenyvesi Gábor ötleteire épülő klippel Pomsár Tamás, és Szűcs István operatőrök láthatóan remek munkát végezett, és Tamás vágóként is helyt állt.

Remek zene, színvonalas előadás, szép környezet, Ganczer Anna, a Babits iskola első osztályosának tánca, remekül illik a vers mondanivalójához, üde színfolt mostanában felhangzó a sok-sok karácsonyi, ünnepi dal közt.