1442. december 13-án, hároméves háborúskodást követően kötötték meg az úgynevezett győri békét I. Ulászló magyar király és elődje, I. (Habsburg) Albert özvegye, Luxemburgi Erzsébet királyné között.

Albert három évvel korábban, 1439 őszén vesztette életét egy, a hadseregét sújtó vérhasjárvány egyik áldozataként. Fiú örökös híján a magyar rendek Erzsébet királynéra testálták az uralkodói jogok gyakorlását, amíg újból meg nem házasodik. Leendő férjét is kijelölték a nálánál 15 évvel fiatalabb, még kamaszkorú III. Ulászló lengyel király személyében, akit meg is hívtak a magyar trónra. Erzsébet az életét féltve ugyanis eltitkolta, hogy néhány hónapja már elhunyt férje magzatát hordja a szíve alatt. Miután pedig világra hozta a fiát, kijelentette, hogy csak kényszer hatására tett házassági ígéretet, amit ezúttal vissza is vont. Első dolga volt, hogy az ellopott koronával a csecsemőt V. László néven királlyá koronáztassa, akinek a nagykorúságáig maga kívánta kormányozni az országot.

Ulászló magyar hívei azonban nem fogadták el a döntést és saját választottjukat kiáltották ki uralkodónak. Az ország két részre szakadt.

Erzsébet és udvartartása a hozzá hű Győr városába menekült, ahol Benedek püspök a nagypréposti házban szállásolta el. Ennek az udvarában ásták el egy időre a Szent Koronát is, de Erzsébetnek rövidesen tovább kellett állnia Pozsonyba, ahol cseh zsoldosokat fogadott a szolgálatába

Ők aztán féktelenül dúltak és fosztogattak az országban. Ezt már IV. Jenő pápa sem tűrhette, hiszen az oszmánok előrenyomulása már Európát veszélyeztette. A Szentatya Giuliano Cesarini bíborost küldte Magyarországra, hogy közvetítsen a felek között.

A két uralkodó személyes találkozására Győrben került sor 1442 késő őszén, ahol sikerült is megegyezésre jutniuk.

Ulászló bizonyos területekért cserében hajlandó volt lemondani a trónról a gyermek V. László javára. A megegyezésre december 13-án került pecsét, de Erzsébet nem egészen egy hét múlva elhunyt a püspöki palotában. Egyesek szerint méreg végzett vele, míg mások azt állították, hogy „egy álszeméremből eltitkolt altesti bántalom ölte meg a királynét”.

III. Frigyes német-római császár, a kiskorú László gyámja azonnal kihasználta a zavaros helyzetet, és 3000 aranyforintért megvásárolta Győrt a vár parancsnokaitól, Farkas Lászlótól és Kollár Pétertől.

A megszálló német helyőrség aztán korlátlanul fosztogatott a városban, a székesegyházat pedig istállónak és kocsmának használták. Győrt csak évekkel később vásárolták vissza, de azt követően megszűnt szabad királyi város lenni.

150 éve - Világszám!

A Győri Közlöny 1872. december 12-i számában ír a Föld népességének legfrissebb statisztikai adatairól. Eszerint 150 évvel ezelőtt 1.360.000.000 millió ember élt a világon, akik mintegy 3000 nyelvet beszélnek, és 1000 különböző vallást gyakorolnak. „Évenkint 333.333.333(!) ember hal meg, minden másodperczben 1 ember.” 10.000 ember közül csak egy éri el a századik életévét. A házas emberek tovább élnek, mint az egyedülállók. A tavasszal világra jött gyermekek erőteljesebbek, mint a más évszakokban világra szülöttek. „A fegyverképes embereket a férfilakosság egy nyolczada képezi.”