A Rómer Ház bezárásával egy olyan fontos helyszín tűnt el a város kulturális palettájáról, amely szinte egyedüliként biztosított helyet a Belvárosban azoknak a zenekaroknak akik még nem töltenek meg hatalmas helyeket vagy azért, mert a képviselt műfaj olyan, ami csak egy szűkebb réteget vonz, vagy mert ezek az első lépcsőfokok a stadionokat megtöltő, országos ismertség felé vezető úton. Most ők új otthonra találhatnak.

- Már a covid második hulláma alatt is - amikor még bizonytalan volt, hogy a Rómer Ház be fog-e zárni, vagy sem -,érkeztek megkeresések, hogy nálunk lenne-e lehetőség fellépni. Ebben az időszakban jöttek hozzánk néhányan. Amikor újra megnyitott visszatértek oda, ami rendjén is volt. Az augusztusi bezárása óta azonban egyre többen kerestek meg, hogy kezdjünk el valamit közösen – kezdte Deé János, a Lima Pub & Hostel tulajdonosa.

- Miért tartja fontosnak, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson az itt fellépő művészeknek, előadóknak?

- Mondhatom, hogy régen is szívügyemnek tartottam, hogy lehetőségeimhez mérten – a magam eszközeivel – támogassam a kulturális, gasztronómiai, öko, közéleti kezdeményezéseket, mára pedig kifejezetten célként fogalmazódott meg, hogy megpróbáljunk ezeknek otthont biztosítani. Úgy érzem, jelenleg van egy óriási vákuum Győrben ezeken a területeken.

Számos dolgot kellett mérlegre tenni, mielőtt meghoztuk a döntést - mondta Deé János.

Fotós: Huszár Gábor

- Nekünk az a jó üzleti szempontból is, ha sok színvonalas hely működik és sok program fut különböző stílusokban, időszakokban a városban. Ez a sokszínűség és programkínálat kell ahhoz, hogy érdemes legyen bejönnie a Belvárosba minden korosztálynak. De azzal is tisztában kell lenni, hogy egy állandó programsorozat, mennyi plusz időt és energiát emészt fel. Sok mérlegelés után, hogy tudjuk-e ezt vállalni, hoztuk meg a döntést, hogy belevágunk. Azt azonban már a legelején leszögeztük, hogy van egy saját koncepciónk, és azt kezdjük el feltölteni az eseményekkel. Nem máshonnét hozunk ide programokat.

- Mi az a vezérfonal amely mentén ezek az események szerveződnek?

- Korábban is szerveztünk már irodalmi esteket, sörbemutatókat, véradasokat, más programokat. Ami most az újdonság, hogy szeretnénk ebbe egy állandóságot, kiszámíthatóságot, rendszerességet vinni különféle tematikák mentén. Múlt hét pénteken indítottuk el a Lima Alterground-ot, és csütörtökönként kapnak helyet az elektronikus irányzat képviselői a Hepaj névre keresztelt sorozatban. Ezek mellett minden hónapban tartunk egy irodalmi estet, januártól pedig két havonta a Feldmár Intézet előadóit látjuk vendégül. Már zajlanak az egyeztetések a győri RÉV Színházzal, és a közéleti témákat felkaroló „a MaiVilágunk” szervezőivel. Szeretnék ezúton is bátorítani mindenkit, hogy kulturális, művészeti, zenei, közéleti, gasztronómiai, öko, közösségi események vagy rendezvénysorozatok megálmodásánál, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hátha tudjuk helyszínnel, tudással, technikával, ötleteléssel segíteni a munkájukat.

- Hogyan választják ki a fellépőket?

- A megkeresésekkel kapunk hanganyagokat is. A hallottak alapján szűrjük meg, hogy kik azok, akiknek helyet tudunk biztosítani. Mivel a Lima egy rendkívül befogadó közeg, nem hiszem, hogy – eltekintve azoktól, amik esetleg nem összeegyeztethetők a Lima etikai kódexével – ilyen előfordulna. Ami miatt esetleg nemet kell mondanunk, azok a hely befogadóképességének korlátai. Inkább a kisebb formációk, akár utcazenészek akusztikus fellépéseire alkalmas a pincénk.

A Kókler zenekar vendégként lépett fel a sorozat első estéjén.

Fotós: Gyarmati Balázs

- Az Alterground első estéjén két győri zenekar adott telt házas koncertet. A Kétszemközt lemezbemutatója előtt a Kókler állt színpadra. A későbbiekben is a helyi bandáké lesz a főszerep?

- Biztosan meg fognak jelenni, hiszen helyzeti előnyben vannak, de úgy gondolom, mindig jó ha színes a kínálat. Mint a termékpalettánk esetében, helyi borokkal, helyi sörökkel dolgozunk, de jó hogy van, ami színesíti a választékot, amivel össze tudjuk kóstolni. A fejlődést, a látókörünk tágítását is szolgálja, ha megismerünk más íz- vagy épp zenei világot.

- Kiket hallhat legközelebb a közönség?

- Szintén két győri zenekar érkezik: a Dömper, és az Eszkimó lépnek fel november 25-én.