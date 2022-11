Hétvégén debütált a Belvárosi Betyárok új animációja, ami az egyik magyarországi régióhoz- és régióról szólt dalhoz készült. Ahogy az ország egész területét, a Balaton-felvidéket is minden évben alaposan körbeutazza a győri zenekar, az új felvétel és a klip is a Balaton északi partjának élményeiről szól. A Balaton-felvidék című dal egyfajta turisztikai kedvcsináló is, amely először a zenekar Káli-medencében rendezett Kőfeszt-es élményeit mesélte el, a gyerekek szemszögéből. Ebből született aztán az egész régiót “hirdető”, vidám bluegrass dal, amiben olyan-, a Belvárosi Betyároknál már megszokott, mégis különleges hangszerek szólalnak meg, mint a rezonátoros gitár és a banjo.

A csapat az egyik legmozgalmasabb évét futja, rengeteg hazai fellépésük mellett idén már teljes értékűen “visszakapták” a nemzetközi porondot is: Erdély, Svájc, Svédország mellett hamarosan Nyugat-európai-, majd Észak-amerikai turnéra mennek az adventi időszakban. A sor Budapesten indul még novemberben - a csapat tagjai Váray László szólóműsorával először a győri Presztízs-gálán lépnek fel, a hónap végén koncertfelvételt készítenek az MR2 Akusztik felkérésére, majd december 1-én Bécsben, 3-án Zürcihben-, 8-án pedig Brüsszelben adnak koncertet. December 9-én a zenekar Észak-amerikába utazik.