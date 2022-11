A Civilek a Kultúráért Egyesület meghívására Veszkényben tartott előadást Tényleg lejár Trianon? címmel Szalay Balázs csornai középiskolai tanár. Elsőként a trianoni traumát elemezte, majd összegezte, hogy az utóbbi száz évben milyen vélemények hangzottak el a békediktátum okairól.

Az előzmények ismertetése során kitért a magyarság és a nemzetiségek viszonyára, a nagyhatalmi érdekekre, a hadsereg állapotára és a politikai elit felelősségére is. Az érdeklődők megtudhatták, hogy milyen szerepe volt a vasútnak az új határok kijelölésénél, és azt is, hogy milyen érvekkel támasztották alá az utódállamok területi igényeiket. Részletesen tárgyalta Apponyi Albert 1920. január 16-án Párizsban elmondott szónoklatát és bemutatta a Teleki-féle vörös térképet.

Szalay Balázs beszélt a honvédelem lehetőségeiről, a titkos francia–magyar tárgyalásokról, és arról is, hogy mi történhetett volna, ha nem írjuk alá a békeszerződést 1920. június 4-én a versailles-i parkban található Nagy-Trianon kastélyban. Több napjainkban is elérhető tévhitet cáfolt, többek között egy mostanában is terjedő, állítólagos Apponyi-idézetet. Az előadás végén a hallgatók kérdeztek.