Az előadás két egymásra utalt testvér közös útját ábrázolja. Charlie (Kolnai Kovács Gergely) apja halála után nemcsak azt tudja meg, hogy mindössze néhány rózsabokor és egy rozzant autó az öröksége, hanem megismeri a több millió dollárnyi vagyonra szert tevő örököst is, aki nem más, mint az eltitkolt, intézetben élő, Savant-szindrómás bátyja, Raymond (Posonyi Takács László). A pénz megszerzésének reményében gyámságot vállal felette, majd kezdetét veszi közös életük.

– Sokan feltennék a kérdést, hogy érezte magát ebben a szerepben? Milyen érzések kavarognak önben a karaktere és a rendezés kapcsán?

– Amikor ez a film megjelent, iszonyatos károkat okozott. A bemutatás utáni években az emberek elkezdtek úgy viselkedni az autistákkal, mintha mindegyikük zseni lenne. Ma már pontosabban tudjuk, milyen is az ő életük. Túlzás azt mondani, hogy ezeknek az embereknek nincsenek érzéseik, de nagyon szűk keretek közt élik meg azokat. Nehezen viselik a fizikai kontaktusokat, ha egyáltalán elviselik, egyeseknek kifejezetten fájdalmat okoz. A próbafolyamat során meg kellett találnom azokat a kereteket, amelyek között mindez érzékletesen megmutatható. Igyekeztem minden ismeretet magamba szívni, ami csak elérhető volt. Aztán elkezdeni élni Raymond életét nap mint nap.

– Raymond Savant-szindrómás, ami azt jelenti, hogy egészen különleges képességei vannak.

– Sokkal erősebben és hangsúlyosabban mutattuk meg Pekka Laasonen rendezésében a Savant-embert, mint például anno a legendás filmben tették. Láttatni akartuk, hogyan is működik ez az egész: az agy egészen bámulatos, számunkra érthetetlen teljesítményre képes, és ennek nagyon komoly anatómiai okai is vannak. Hogy éreztem magam? Nem tudom. Miután megkaptam a szövegkönyvet, teljes bezártam. Egy hónapja játsszuk, de minden előadás olyan, mintha az első lenne. Kezdés előtt negyed órával elvonulok és beköltözöm Raymond világába. Ilyenkor teljes egyedüllétre van szükségem. Az előadás után pedig mind szellemileg, mind mentálisan, mind fizikailag teljesen lemerülök. A nézők reakciója sokszor egészen megható. Az álló taps, a könnyező szemek… Igen, ezért nagyon hálás tud lenni egy színész a közönségnek!

– Zöldi Gergely fordította a darabot. Néha megbotránkoztató beszéd borzolja a kedélyeket, káromkodás, szabad fordítás. Ön hogy látja?

– Valóban azt kell mondanom, ez egy bravúros fordítás. A káromkodás pusztán egy eszköz arra, hogy kifejezze Charlie, a testvérem frusztráció- ját, sérelmeit, egész eltorzult gyerekkorát, amik olyanná tették, amilyen lett. Minden olyan ember színpadra kívánkozik, aki létezik a való életben. Sok-sok Charlie van köztünk, még ha el is sétálunk mellettük a mindennapi életben.

– A drámai műben sokszor vicces helyzeteket szül a forgatókönyv. Nézőként is át kell szellemülni az előadáshoz? Illik-e nevetnie a nézőnek?

– Rettenetesen vicces dolgok vannak az előadásban, hiszen ilyen szituációkba kerül Raymond. Hát persze, hogy nevessünk! Nem őt nevetjük ki, hanem azokat a néha képtelen helyzeteket, amiket átél az öccsével. Rengeteget segíthet ez abban, hogy el tudjuk fogadni őket, hogy úgy tekintsünk rájuk: ők is a társadalom teljes értékű részei. Rá kell bízni a közönségre, hogy mikor nevet, mikor sír vagy mikor van zavarban. Úgy gondolom, így lesz a nézők számára is egy emlékezetes utazás ez a majdnem három óra.

– Mi az előadás legfontosabb üzenete?

– Szeretném, hogy ha a néző találkozik egy fogyatékos emberrel, viselkedjen úgy vele, mint a saját testvérével vagy a barátjával. Igenis legyen természetes, hogy átsegítjük a zebrán, váltunk vele néhány kedves szót, hiszen az embertársunk. Korábban megkérdezték tőlem, hogy mit változtatott meg bennem ez a darab. Az az igazság, hogy előadás után nagyon nehezen alszom el… Biztosan nem véletlen… Az üzenete? Egy jó hangos kiáltás, hogy sokkal jobb emberek vagyunk, mint ahogy azt mutatjuk a hétköznapokban!

– Milyen darabban láthatja még idén a győri közönség?

– Játszom a „Mindenkinek mindene” című, Boldog Apor Vilmos püspökről szóló darabban. Aztán hamarosan érkezik egy mesejáték is. Pár napja pedig kiderült, az Esőembert minden bérletes megkapja a Győri Nemzeti Színházban.

– Most érkezik egy időszak, amit át kell vészelni. Gondolok itt a télre és hogy rövid időre ugyan, de „kicsit” bezár a színház.

– Igen. Én már a Covid után nem csodálkozom semmin. Nem tudom, miként alakul majd, az utolsó normális évünk 2019-ben volt. Gazdasági okokból úgy gondolom, a színházak át fognak alakulni. Ettől függetlenül most azt tudom mondani, hogy működünk.

– Meddig színész egy színész? Mikor érzi azt, hogy egy kicsit fásult és elgondolkodik egy korszaklezáráson?

– Ingmar Bergman azt mondta: „Veszem a kalapom, amíg még elérem a fogast, és magam megyek ki.” Ez egy nagyon precíz mondat. Addig vedd le a kalapot a fogasról, amíg nem mások dobják utánad. Fogalmam sincs, mikor jön el ez a pillanat, most tele vagyok feladatokkal. A gazdasági helyzet és a körülmények még nem tudták elvonni a figyelmünket nekünk, színészeknek. A minőségi játék továbbra is fontos. Színház pedig lesz, a nézők pedig jönnek. Sírnak, nevetnek, tapsolnak. Mi pedig köszönjük ezt nekik!