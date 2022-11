Nagyságos Kir. tanácsos, s tanfelügyelő Úr!

Alul is megírt Bodács Sándor néptanító Kisfaludon, Sopronvármegyében Teljes alázattal bátorkodom jelen soraim által Nagyságos Úrhoz azon kérelmemet benyújtani, miszerint leányomat a magas kormány által Pozsonyban létező nőtanító képezdében - tanítónőnek kiképeztetni akarván, a leendő felvételhez szükséges okmányok idecsatolva, tellyes alázattal általam beküldetik ugyanis:

I. Keresztlevele, melyből kitűnik , hogy leányom a 14 dik. életévet máj. hó 1-jén betöltötte.

II. Szegénységi bizonyítvány alapján, melyből kitűnik, hogy minden tőlem telhető igyekezet mellett is képtelen volnék leányomat a saját költségemen az intézetben neveltetni, minek folytán is esedezve Nagyságos Úr előtt, hogy én mint 45 éves egyén, ki már 26 éve e pályán működöm, gyermekeim helyzetét pedig atyai szívemen hordva, csekély fizetésemből mint 6 gyermekes szegény tanító, alig tudom magamat fenntartani és a legszükségesebbekkel családomat ellátni, ne terheltessék magas befolyásánál fogva oda hatni, hogy amidőn is a jövő iskolai év kezdetén leányom az előírt tantárgyakból a vizsgát letehesse, az Intézet ingyenesei közé felvétetni kegyes lenne.

Mely legalázatosabb kérelmemet, midőn bátor vagyok benyújtani, maradtam

a Nagyságos Kir. tanácsos s tanfelügyelő Úrnak alázatos szolgája.

Kisfalud, május hó 5. 1880.

Bodács Sándor

tanító Kisfalud

Sopron megyében