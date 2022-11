Mesterházy József polgármester a község történetét dolgozta fel a frissen megjelent kiadványban a kezdetektől egészen napjainkig.

– Pár évvel ezelőtt merült fel az ötlet, hogy helytörténeti kiadványt jelentessünk meg. Az eredeti elgondolás szerint kutató történészek írták volna meg a község történetét, de az élet másként hozta, végül én álltam neki a munkának – fejtette ki lapunknak a településvezető.

A régi folyóiratok, dokumentumok, könyvek nagy része már megtalálható volt az interneten, és felhasználta az évek óta megjelenő Enesei Hírmondó című faluújság tartalmát is. A kiadvány régészeti lelőhelyek és kutatások leírásával kezdődik, összefoglalja a község történetét 1526-ig, és kitér a felvilágosodás évszázadára. Bemutatja Enesét az 1848–49. évi forradalom és szabadságharcban, az I., valamint a II. világháború idején, összefoglalja a szocializmus évtizedeit.

– A könyv a jelen korral zárul, így a kiadvány idő­rend­ben eljut a falu születésétől egészen napjainkig. A kiadvány végén a falurészek bemutatása mellett a helyi nevezetességek, épületek, helyszínek ismertetése is helyet kapott. A könyv végén pedig azokról számolunk be, akik Enese jó hírét vitték a világban – tette hozzá a polgármester.

Minden település életében fontos, hogy legyen egy olyan történeti olvasókönyv, ami a múltat és a jelent összegzi. Fotó: Csapó Balázs

Érdekességeket is tartalmaz a kiadvány. Ezek közé tartozik egy, a XV. században keletkezett végrendelet, melynek szövegéből kiderül, hogy a községben létezett egy kápolna az 1400-as évek végén. Ugyancsak érdekességként lehet említeni Enessey György történetét, aki a XVIII. században élt Enesén és a cigány nemzet eredetéről írt könyvet. Ezt reprint kiadásban 2002-ben újra megjelentették. Több könyvét is kiadták, részt vett az akkori vármegye közéletében, táblabíró volt.

– A mintegy 240 oldalas helytörténeti kiadványt hatszáz példányban adtuk ki. A helyiek örömmel fogadták. Minden település életében fontos, hogy legyen egy olyan történeti olvasókönyve, ami a község múltját és jelenét tartalmazza. Ez a könyv is erősíti a helyi identitást, a településhez való kötődést – mondta el lapunknak az elöljáró. Hozzátette: – Aki érdeklődik a község múltja iránt, már bármikor le tudja venni polcáról a könyvet, és megismerheti a település múltját. Mindez az utókor számára is fontos, hiszen gyermekeink, unokáink is olvashatnak szeretett falujukról, Eneséről.