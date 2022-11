Emberi életünk legtragikusabb eseménye, amikor egy közeli hozzátartozónk, barátunk, ismerősünk távozik az élők sorából. Miérteket keresünk, és sokszor hónapokig, évekig tart feldolgoznunk az elvesztését. A hirtelen ránk zúduló nagy fájdalom azonban az idő múlásával átalakul szeretetté, ami megmarad örökre, és ápolja az emlékezést.

Az ember mindig kereste a halál utáni lét titkát, vágyakozott arra, hogy tudomása legyen arról, mi is van a halál után. A ködös, krizantém illatú reggelek hangulata a temetőben mindannyiunk számára ismerős, s ebbe az őszi ridegségbe csak az emlékezés pislákoló mécsesei visznek némi reménységet és megnyugvást. Lelki terheink könnyebbé válnak, ha emlékezésünk nem csupán az együtt töltött szép időszak felidézéséből áll, hanem átjárja azt az örök élet reménye is. Katolikus hitünk tanítása szerint, Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, hiszen Jézus keresztáldozata által nyílt meg az örök élet lehetősége előttünk is.

A különböző vallások mind másképp vélekednek a halál utáni életről, de egy közös van bennük, reményt adnak az örömteli folytatásra. Az egyház küldetése nem az, hogy félelmet keltsen, hanem hogy reményt gyújtson a megfáradt szívekben, békét és örömet sugározzon a legkilátástalanabb helyzetekben is. Krisztus békéjét, és a feltámadás, örök élet örömét. Éppen ezért halottak napja az emlékezés, és ezzel együtt a remény ünnepe is kell legyen szívünkben. Ennek a reménynek a fénye pedig ott világit minden szerettünkért gyújtott mécses lángjában. Minden ima, szeretetteljes gondolat közelebb viszi szeretteinket ahhoz a boldog állapothoz, amelyben hitünk szerint részünk lehet.

Fájdalom helyett szeretettel emlékezünk elhunyt hozzátartozóinkra, töltse el mindnyájunk szívét a remény, hogy mindannyiunknak része legyen abban boldogságban, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik őt.

Klauz Ádám, lélekkertész