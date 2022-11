A Huszár Gál Városi Könyvtárban november 4-én 16 órakor mutatják be Ferencz Tibor legújabb, Mosonmagyaróvár egykori zenészei, zenekarai című kötetét. A könyv Mosonmagyar­óvár pezsgő zenei életét mutatja be a város meghatározó zenei alakjainak felsorakoztatásával egészen az 1900-as évektől kezdve a beatkorszakig. A hangulatos történetekből egykori muzsikuslegendák, cigányzenész-dinasztiák sok mindent megélt tagjai kelnek életre. Az olvasó jót szórakozhat a helyi beat első képviselőinek próbálkozásain, csetlésein-botlásain, amelyek joggal vívják ki az utókor tiszteletét is.