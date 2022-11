Nagyanyáink spórolós trükkjei 19 perce

A régi idők takarékos ötleteit elevenítettük fel a Hansági Múzeum néprajzos-muzeológusával

A régi korok embere a természettel együtt „rezgett”, és ha vallással, szokásokkal, rációval is, de szabályozva volt az élete menete. Talán most kezdünk el gondolkodni, hogy miként is éltünk eddig és hogyan tudjuk a rendszert úgy megváltoztatni, hogy unokáink is élhessenek! – hangsúlyozza Körmöczy Zsuzsa, a Hansági Múzeum néprajzos-muzeológusa, akivel arról beszélgettünk, mit is tanulhatunk a takarékoskodás terén nagyszüleinktől.

Körmöczy Zsuzsa, a Hansági Múzeum néprajzos-muzeológusa a régi idők takarékos ötleteit elevenítette fel. Fotó: M. R.

Bizonyára sokan őrzünk olyan szokásokat, recepteket, amelyeket nagyanyáinktól lestünk el. Aztán ezektől sok esetben jelentősen eltávolodtunk. Talán most eljött az idő, hogy leporoljuk az eleink által felhalmozott tudást a fenntarthatóság jegyében. Minderről Körmöczy Zsuzsát, a Hansági Múzeum néprajzos-muzeológusát kérdeztük. – Számtalan racionális szabályt találunk, amely a táplálkozással és a spórolással függ össze. Manapság nagyon fontos feleleveníteni vagy újra alkalmazni ezeket. A minden- napos húsevés nem volt jellemző. Voltak húsmentes napok és „tésztanapok”, amikor a háziasszony tésztát készített ebédre. Ezek hagyományosan a keddi és pénteki napok voltak. Illetve találkozhatunk főzelékes napokkal is, a szerdához, csütörtökhöz és a szombathoz köthetőek. A vasárnapi ebéd kiemelkedett az étkezések sorából, melynek maradékával a hétfői napon birkóztak meg – kezdi beszélgetésünket a szakember. Körmöczy Zsuzsa szerint a városiasodó léttel sajnos nagyban nőtt a pazarlás, míg a paraszti konyhában a hulladék ismeretlen fogalom volt. Míg régen mindennek volt kijelölt útja – például a konyhai zöldségpucolék a tikok eledele lett –, manapság jó, ha a komposztba kerül és nem a kukába. – A régi idők konyhája önellátásra volt berendezkedve. Az aszalás, a befőzés, a füstölés, a savanyítás és a sózás voltak az elterjedt eljárások. A romlandó élelmiszereket jegelték, hóba ágyazták, zsírban, sóban tárolták. Vermeltek is, ahol hosszú ideig megőrizte a frissességét a benne tárolt zöldség és gyümölcs. Városi alkalmazása a kamrában elhelyezett homokosláda, melyben a krumplit, répát hagyományosan el lehetett vermelni. A hús frissen való tartása lehetett még a kútba leeresztés is – sorolja a néprajzos. – A lányok hatéves korukban elkezdték készíteni a kelengyéjüket. Gyakorlatilag az összes, az életükben szükséges textíliát elkészítették és ez kitartott a pár élete végéig – térünk át az öltözködés témakörére, majd hozzáteszi: – A múlt századokban az öltözködés öröklés útján történt. A családtagok között természetes volt a textilek öröklése, a gyerekek egymás közötti ruhacseréje. Illetve a lábbelik ritka volta miatt nem jutott el télen minden gyermek az iskolába. – A ruhák szabásvonalai megengedték, hogy a koronként változó testre apró trükkökkel, rejtett varrásokkal igazíthatóak legyenek. Mai társadalmunk évszakonkénti új divatja sajnos nagyfokú szemétképződéssel is jár. A termelők nem tudják a négy évszakhoz megtermelni az alapanyagokat, ezért új anyagokat, a természeteshez nagyon hasonló, de mesterségesen előállított tex- tíliákat hoztak létre. Ezek léte is sok kérdést vet fel az emberekben. A nem teljesen a természetből nyert anyagok miképpen reagálnak a szervezetünkre? Amikor szükségtelenné válnak, miképpen fognak elbomlani. Mekkora ökológiai lábnyomot hagynak maguk után? Persze erre is vannak próbálkozások, amikor a second hand divatirányzat megjelenik a kifutókon – részletezte a néprajzos.



