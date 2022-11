Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész

Kévés Györgyöt Sopron inspirálta a szakmára, ez a város tette építésszé. 1959-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Pályája a későbbiekre meghatározó állomása volt 1956, amikor részt vett a forradalmi eseményekben, s utána egész családjával együtt Ausztriába disszidált, de háromnapos traiskircheni tartózkodás után visszajött, és csak utána fejezte be az egyetemet.

1959–1961 között az Agrotervben és az Élterv-ben dolgozott. 1961–1983-ig az Ipari Épülettervező Vállalat tervezője lett, ahol számos középülettervet készített. A FŐBER 1970. évi megbízására kidolgozott, hazai gyártóbázisra alapozva egy „könnyűszerkezetes rendszert”, elsősorban iskola-, óvoda-, bölcsődeépítés céljára. 1964 óta magánpraxist is folytat feleségével, Földvári Éva építésszel. Ezen időszak jelentős alkotásai közé sorolhatók a Budán épült teraszházak. 1983–1985 között a „Stúdió R” építészeti tervezőiroda alapítója és igazgatója, 1987–1992 között KÁVA építésziroda, majd 1992-től a „Kévés és Építésztársai Rt.” igazgatója. Nemcsak megtervezték a budapesti Orczy téri városközpontot, hanem maguk is finanszírozták. Az Orczy Fórumért másodszor is elnyerte a FIABCI-díjat. 1999-ben létrehozta a Kévés Stúdió Galériát is, mely helyiség kiállítóteremként működik. Szellemisége és elődje a „Józsefvárosi Galéria” volt. Az elmúlt két évtized alatt közel száz kiállítást rendeztek.

Kévés György 1963–1976 között a Budapesti Műszaki Egyetem meghívott oktatója volt, 1974–1984 között tanított a MÉSZ mesteriskoláján, 1981-, 1983- és 1991-ben a St. Louis-i Washington Egyetem vendégelőadója volt. Tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, és a Budapesti Építészkamarának.

Kévés György kiváló, maradandó életművet létrehozó építőművész, aki közéleti, művészetszervező tevékenységével is örökérvényűt alkotott. Életműve hitelt érdemlően tükrözi alkotói habitusának művészi oldalát, amelyet minden lehetséges alkalommal kortárs társművészeink legjelentősebb képviselőivel közösen valósított meg. Mindezt kezdettől fogva hauszmanni ihletésű vállalkozói szemlélete hatotta át, ezáltal vált egész életében különutassá és egyedivé. Személyes presztízsét, közéleti tevékenységét, hazai és nemzetközi elismertségét egyaránt a magyar építőművészet szolgálatába állította az általa létrehozott és működtetett kulturális és művészeti egyesületen keresztül. Kivételes kapcsolatrendszerében rejlő lehetőségeit pályatársaival is önzetlenül megosztotta, egyúttal menedzselve is őket. Missziós értékű, nemzeti elkötelezettségű, ugyanakkor előremutató szakmapolitikai elképzelései a Hauszmann-tervvel karöltve egy új, Zielinski Szilárd nevével fémjelzett elképzelésben összegezhetők.