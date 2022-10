Szenvedély, lélek és szív – írta az Aulich rokon a múzeum vendégkönyvébe

A Tégla- és Cserépmúzeumban bárki megnézheti és hozzá még érdekes történeteket is hallhat a gyűjtőtől. „Nincs több közöm hozzájuk, mint minden, a hazáját és a nemzetét szerető magyar polgárnak. Nekünk ma már csak szeretnünk kell a hazánkat, de aradi vértanúink az életüket is odaadták érte és a magyar nép szabadságáért” – mondta Rugli Dezső a Kisalföldnek az aradi tizenháromhoz fűződő viszonyáról. A szenvedélyes gyűjtő egy téglás emlékfallal tiszteleg a hősök előtt, melynél látogatóinak a tábornokokról is mesél érdekes történeteket. Egyszer például egyikük rokona is vendége volt Rugli Dezsőnek. „Szenvedély, lélek és szív, minden egy helyen” – írta Aulich Blanka a múzeum emlékkönyvébe.

A történelem is érdekli

Rugli Dezső 1972-től gyűjti a téglákat, a múzeumot 2000-ben nyitotta meg, hatezer darabos a tárlat. A gyűjtő kíváncsi volt a téglákhoz fűződő történetekre, a történelemre is. Végzett helytörténeti kutatásokat, de Magyarország múltját is alaposan ismeri. Saját maga is vet téglákat, melyekkel emléket állít a sorsfordító eseményeknek és személyeknek. Az aradi vértanúkat különösen közel érzi magához, noha soha nem járt az erdélyi városban.