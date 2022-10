A Tényői Dalkör október 8-án ünnepelte 20. születésnapját. Ezt a VIII. Tényői Slágerparádé keretei között tartották meg, ahol részt vett a testvértelepülés kórusa a felvidékről, Kisudvarnokról, és a környékbeli dalos társak Abdáról, Sokorópátkáról, valamint Vaszarról. A kórust azzal a szándékkal hozták létre, hogy színesítsék községük ünnepeit, hétköznapjait. A dalolás egy igazi csoportterápia a településen, a tagok heti szinten találkoznak. Rendszeresen megújulnak, a helyi, és vidéki rendezvényeken mindig az adott alkalomhoz illően állítják össze dalaikat. Repertoárjuk már nem csak éneklésből áll, hanem komplett műsorokat is készítenek. A zene szeretete tartja össze a csoport tagjait. Szívesen vesznek részt kórustalálkozókon, de egyéb ünnepeken is boldogan viszik műsoraikat a környező településekre is.