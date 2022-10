– Menjünk kicsit vissza az időben: hogyan csöppent a színház világába?

– A Győri Nemzetiben szerettem meg a színházat, és kedveltem meg olyan színésznőket, akiket a mai napig szívesen nézek a színpadon. Az utam a Proszcénium Színi Tanodába vezetett, majd felvételiztem a budapesti színművészetire, de végül a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem színművész szakára nyertem felvételt. Sokat adott nekem az az időszak. Elköltöztem egy másik országba, távol voltam a szüleimtől, barátaimtól, a nulláról kellett fel- építenem magam, megtudni, ki vagyok én, ha nem áll mögöttem közvetlenül a háttérországom. Elvégeztem az alapképzést, majd elkezdtem a mesterképzést, amivel szimultán dolgoztam színészként Temesváron. Ezt követte, hogy Eszenyi Enikő látott egy előadásban, ami után szerződést kaptam a Vígszínházba, aminek 2015. augusztus óta a tagja vagyok.

– Örömteli szerep miatt volt most egy hosszabb kihagyása, édesanya lett. Hogy megy a visszarázódás a színházi létbe?

– Elsősorban anya vagyok, a színház pedig szép lassan tér vissza az életembe. Ez az első évad, amikor próbálok új elő- adást is. December elején lesz új bemutatónk „Szeget szeggel” címmel, valamint beugrottam két előadásba, az egyik a „Játszd újra, Sam!”, a másik „A diktátor”. Rudolf Péterrel, a Víg igazgatójával megbeszéltük, kisebb szerepekkel kezdek, hogy ne legyen éles a váltás. Ez egyfajta tesztidőszak is a számomra.

Puzsa Patrícia, a Vígszínház színésznője. Fotó: Emmer László

– A folytonos otthonlét után milyen ismét munkába állni?

– Szabadságot ad a munka, olyan pillanatokat, amik csak az enyémek, és szabadjára engedhetem az alkotói energiáimat. Mindezt nem tudnám megoldani a férjem és az anyukám nélkül. A múlt évadban egy nap alatt kellett megtanulnom egy háromszereplős előadás egyik főszerepét, ami azt mutatja, kisgyerekkel is jól működünk családilag.

– Hol van most a bázis?

– Diósdon. Kiköltöztünk Budapest belvárosából az agglomerációba. Nagyon jó döntés volt, mert megsokszorozódtak a lehetőségeink és az életterünk. De bázis Csatárimajor is Csorna mellett, ahol a szüleim élnek egy csodás közösség részeként.

– Melyik volt az a szerep, ami a legközelebb állt a szívéhez?

– Dragomán György Máglya című regényéből készült színpadi adaptáció, amiben az összes szerepet ketten játszottuk kolléganőmmel, Kopek Jankával. Ebben egy tizenéves kislány világának összeomlását és újjáépülését kísérheti végig a néző. Fantasztikus érzés volt a nézők szemébe nézni, amikor velem együtt sírtak az előadás alatt. Úgy gondolom, hogy erre 20 év múlva is úgy tekintek vissza, mint az egyik legfontosabb történetre, amiben játszottam.

– A színjátszás mellett a lovaglás is teret nyert a mindennapjaiban, kétszer is indult a Nemzeti Vágtán.

– Az első vágtán a körülmények nehezítették az indulást. Leestem. Azután sokat kellett dolgoznom rajta, hogy újra fel merjek ülni. Nagyon sokat fejlődött a lovastudásom, hála Csilló Ritának, akivel a második vágtámra készültünk. Neki köszönhető, hogy egyre jobban érdekel a lovaglás, díjlovaglás, edzői munka, hogy kulcsot kaptam egy ajtóhoz, amin bemehetek és felfedezhetem, mi van mögötte.

– Olyan feladatokat végez, amik teljes embert kívánnak. Hogy tudja mindezt összeegyeztetni?

– Amit lehet, leegyszerűsítek. Sokszor érzem, hogy elaprózódom, sokat vállalok, közben meg éppen az hajt előre, ha sok dolgom van. Johanna is jön már velem például lovagolni. Míg én lóháton vagyok, addig ő a kis pónijával megy körbe-körbe, már egyre több mindenbe bevonható. De a családom segítsége nélkül nem tudnék ennyi mindent csinálni, nekik köszönhetem, hogy megmaradt a szuverenitásom is.

– Hogyan néz ki a hete?

– Hétfőtől szerdáig reggeli és esti beugrópróbám lesz a Vígszínházban A diktátor című komédiából, aminek szerda és csütörtök este lesz látható az első két előadása. Egy beugrás mindig sok izgalommal jár, nagyon kevés idő alatt kell minőséget képviselni. A péntek szabad, kipihenem a beugrás izgalmait. Szombaton lovagolni megyünk a kislányommal, vasárnap pedig a Corgi Terelőnapon fogok bírálni, amit a barátnőm szervez, aki az ország első számú corgitenyésztője. Ide elkísér a családom is.

– Végül még egy kérdés: mit ad a színház önnek?

– Kihívást és biztonságot. Pontosan tisztában vagyok vele, mi fog történni, megvan a forgatókönyv, amit követek. Kikapcsol, hogy tudom, egy szerkezet része vagyok, ami halad és működik, és a végén megáll. Viszont így, három év „szabadság” után érzem, hogy be is szűkít, hisz ha színház van, akkor nagyon nehéz mást is szervezni. Két-három napra előre látom csak a hetet, ami egy kisgyerek mellett igazi kihívás. Mivel beugrásokkal kezdtem az évadot, gyorsan visszakerültem a mély vízbe, amiben az évek alatt megtanultam úszni. Ami változott, hogy Johanna érkeztével kaptam egy belső nyugalmat és magabiztosságot, hogy képes vagyok megoldani minden elém gördülő nehézséget.