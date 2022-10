– Komoly szövetséget kötöttünk a bérleteseinkkel, színes, izgalmas és műfajában is szerteágazó évadot hirdettünk. Azonban praktikus és racionális döntéseket kell meghoznunk. A Mindenkinek mindene – Apor Vilmos életrajzi drámáját a Vaskakas Bábszínházban mutatjuk be a nyári káptalandombi és gyulai premierek után – fejtette ki lapunknak a Bakos-Kiss Gábor. – Egymás kapacitásait és lehetőségeit figyelembe véve próbálunk közösen megoldást találni a többi művészeti intézmény vezetőjével – emelte ki a színidirektor. – A Rigoletto helyett egy grandiózus koncerttel készülünk, amit a Richter János Terembe szervezünk. Olyan opera-operett gálával készülünk, amely a Rigoletto keresztmetszetét mutatja meg – tette hozzá.

– Szinte 2024 év végéig megvolt a pontos programunk, azonban reagálnunk kell a változásokra – hangsúlyozta Velekei László, a Győri Balett igazgatója. – Idén rekordmennyiségű, negyvennyolc előadásunk lesz. Kijátsszuk a színház nagyszínpadán a Peer Gynt-előadásokat és a gyermekdarabokat is. A kamaraprogramban bemutatjuk az Antigonét, az Egy lépéssel közelebb estünket és a Ne bánts!-ot is a Kisfaludy Teremben. Valamint két bérleten kívüli előadásunk is lesz, az Anna Karenina és a GisL. A működésünket erősen racionalizáltuk. December 31-ig nem fog észrevenni a közönség semmilyen változást. Januártól nem tudjuk lekövetni az energiaszektor változásait, és egy kicsit vissza kell lépnünk.

Az Árpád úti stúdiónak magas a rezsiköltsége, így ott nem tud dolgozni az együttes.