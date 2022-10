A tárlatnak beszédes címet választottak, ugyanis azt a sikert testesíti meg ez az egyetlen szó, hogy az intézmény nyolc tanulója maximum pontszámmal nyert felvételt valamelyik egyetem művészeti képzésére, egy hallgatójának pedig a IV. Országos Festészeti Verseny első helyezését ítélték. Ez a tömeges siker nem mindennapi eredmény a művészeti pályán.

A kiállítást Derczó Tibor, a középiskola intézményvezetője nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Csizmadia Zoltán dékánhelyettes.

Derczó Tibor kiemelte, a főszerep a kiállító kilenc tanulóé, de ez a siker egy csapatmunka eredménye. Azé a csapaté, amelyben az alapok lerakásától kezdve a lezárásig mindenkinek fontos szerepe van. „Hihetetlen lelkesedéssel és odaadással dolgoztak a mesterek azon, hogy ezek a gyerekek most itt lehessenek. A képzés és az intézmény is egy nagyon szép, felfelé ívelő szakaszban van. Egy komoly építkezési folyamatban vagyunk. Nem vagyunk a végén, felhúztunk már néhány szintet, és az a célunk, hogy egy toronyházat építsünk. Büszkék vagyunk rá, hogy az itt tanulók a művészeti mellett a közismereti tárgyakban is eredményesek, országos tanulmányi versenyeken bizonyítanak. Valljuk, hogy az a művész, aki gondolkodik, az kétszer annyit ér. Ezek a gyerekek teli vannak ötlettel és kreativitással, talán egyeseknél még a kitartást kell kicsit erősíteni bennük” – fogalmazott az intézményvezető.