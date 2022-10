FÉRJ ÉS FELESÉG - egyfelvonásos balett Aleksander Fredro vígjátéka alapján -

Koreográfia, rendezés, librettó: Anna Hop Szcenika, vetítés, világítás: Małgorzata Szabłowska

Zene: Stanisław Moniuszko Na kwaterze és Dumka, Wojciech Kostrzewa - közjátékok, dalfeldolgozás és zenei effektusok

Ezek a karakterek irányíthatatlanok. Hisztérikusan viccesek, nyomorultak, és néha egyszerűen kegyetlenek - más szavakkal: Mi vagyunk, bármikor és bárhol, a torzító tükörbe nézve. Anna Hop egy olyan koreográfiát ajánl, amely talán a legkalandosabb darab, a lengyel romantikus írótól, Aleksander Fredrotól. A Férj és Feleség felfedezi Elwira veszélyes viszonyait, a férjének Waclaw-nak, a szeretőjének Alfrédnak, és a pár komornájának, Justysiának szövevényes kapcsolatait, aki romantikus viszonyban áll mindkét férfival. Anna Hop egy 1950-es évekbeli nyári üdülőhelyre helyezi a cselekményt, bevonva minket az édes négyes szórakoztató váratlan fordulataiba Stanislaw Moniuszko zenéjére, 1950-es évekbeli slágerekre és kortárs zenékre. Célja, hogy hallgatóságát bevezesse egy kapuzárási pánik keserédes történetébe, féltékenységbe, szerelembe és beteljesületlen becsvágyba, aminek a robbanásszerű végkifejlete mindenkit meg fog lepni. A koreográfiát briliánsan kiegészítik a minimalista díszletek és Malgorzata Szablowska által megalkotott kontrasztos világítása.

A projekt az Adam Mickiewicz Intézet "44 x Mickiewicz" elnevezésű programjának része, amelynek célja, hogy hangsúlyozza az európai kultúrához való lengyel hozzájárulást, újraaktiválja a romantikus eszméket, és felhívja a figyelmet a lengyel romanticizmus egyedülálló elemeire. Kortárs pillantást vet a XIX. századi kultúrára.

Az Adam Mickiewicz Intézet lengyel állami kulturális intézmény, amelynek küldetése a lengyel kulturális dimenzió kiépítése és közlése nemzetközi együttműködés és kulturális csere kezdeményezésével. Az Intézet weboldala culture.pl a lengyel kultúrával kapcsolatos legérdekesebb eseményekre vonatkozó napi információk forrása világszerte. Négy nyelven, lengyel, angol, ukrán és orosz nyelven teszik közzé; lengyel művészek profiljait, kritikákat, esszéket, egy angol nyelvű podcastot "Stories from the Eastern West" és a "Multimedia Guides to Polish Culture" is bemutat

Társszervezők: Adam Mickiewicz Intézet és culture.pl , Győri Balett

Helyszín: Győri Nemzeti Színház, 2022. október 9. 19 óra