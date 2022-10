Idén november 3 – 6. között, a Vodafone támogatásával rendezi meg a Cinema City a Filmünnepet. A négy nap során minden fővárosi és vidéki moziban a 2D előadásokra 1100 forintba kerül a mozijegy, a 3D és az IMAX 3D vetítésekre pedig 1300 forintért válthatunk majd belépőt (plusz szemüveg). A kedvezményes jegyárak mellett a Nemzeti Filmintézet támogatásával létrejött ”Blokád”, ”Hétköznapi kudarcok”, ”Veszélyes lehet a fagyi” és ”Játszma” alkotóival találkozhat a közönség. Idén műfajokban és programokban is gazdag lesz november első hétvégéje. Összesen több mint 40 különféle film közül választhatnak a nézők: filmklubok, kerekasztalbeszélgetések és közönségtalálkozók várják a látogatókat. Emellett a prémium formátumokban, az IMAX, a ScreenX, a 4DX és a VIP termekben is kedvező áron mozizhatnak.

A látogatók a korlátlan étel és italfogyasztással egybekötött VIP 2D mozira 6950 forintért, 3D vetítésre 7250 forintos (plusz szemüveg) áron vásárolhatnak jegyet. Európa egyik legnagyobb mozivásznú IMAX termébe a 3D jegyek 1300 forintba (plusz szemüveg), a környezeti hatásokat, így mozgást, illatokat, akár esőt vagy havat is imitáló 4DX jegyek 2100 forintba kerülnek majd. A régióban egyedülálló, 270 fokban vetítő ScreenX moziélményt 1660 forintért kínálja majd a Cinema City.

„A Filmünneppel egy olyan mozis év zárásához közelítünk, amit főként a pandémia alatti filmgyártás elmaradása és a bemutatók elhalasztásai befolyásoltak. A jegyeladási számok már közelítenek a 2019-es referencia-szinthez, a nézők elkezdtek visszatalálni a mozikhoz. Novembertől egy olyan új időszámítás indul, ami egészen 2023-ig a hollywoodi nagy közönségsikerekről szól majd. Még idén érkezik a mozikba a ”Fekete Párduc 2.” a ”Csizmás, a kandúr - Az utolsó kívánság” vagy az ”Avatar – A víz útja”. Jövőre pedig ”A Hangya és a Darázs: Quantumania”; a ”Shazam! Az istenek haragja”; ”A kis hableány”; az ”Indiana Jones 5”; a ”Mission: Impossible – Leszámolás”; a ”Marvelek”; a ”Halálos iramban 10”; az ”Oppenheimer” vagy az ”Aquaman és az Elveszett királyság” várja a filmek szerelmeseit” – mondta Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketing igazgatója.

Premierek

A Cinema City premieren mutatja be többek között ”A Tölgy” című dokumentumfilmet valamint ”A sellő és a Napkirály” kosztümös filmet. Az Ennio Morricone életművét feldolgozó nagyszabású alkotás is november első hétvégéjén debütál a mozikban, ennek kapcsán Balázs Ádám filmzeneszerzővel lesz kerekasztal beszélgetés. A dán thrillert, a ”Semmi”-t, a ”Szimpla Manus” című magyar vígjátékot és a ”Stasi - Állambiztonsági komisztérium” német romantikus drámai vígjátékot is a Filmünnep alatt láthatják először a mozirajongók.

Közönségsikerek

Azok a nézők, akik lemaradtak a korábbi hetek bemutatóiról most bepótolhatják az olyan nagy nemzetközi mozis siker-filmeket, mint a DC új szuperhős filmjét, a ”Black Adam”-et, a ”Krokodili” animációs kalandfilmet Javier Bardem főszereplésével, illetve a Napos oldal és az Amerikai botrány Oscar®-díjra jelölt rendezőjének, David O. Russell új romantikus bűnügyi történetét, az ”Amszterdam”-ot.

Továbbra is műsoron lesz a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült ”Toldi”, Jankovics Marcell utolsó animációs filmje, az 1990 októberének eseményeit feldolgozó ”Blokád” illetve a ”Mrs. Harris Párizsba megy”, mely forgatási helyszínéül az alkotók Budapestet választották.

Remek családi kikapcsolódásnak ígérkeznek a ”Tad, az elveszett felfedező és a smaragd tábla” vagy a ”Pils - A neveletlen királylány” című animáció is. A drámát kedvelők megtalálják majd a műsoron ”Fűző”, illetve a ”Hétköznapi kudarcok” című filmeket, utóbbi nemzetközi produkció főszereplője Kerekes Vica. A horror rajongóinak kedvez a ”Démoni fény”, az ”Iker” vagy a ”Mosolyogj” a kínálatban.

Programok

A ”Magasságok és mélységek” film kapcsán Ördög Nóra, Nánási Pál, Kollár Lajos, Horváth Lajos Ottó és Lukoviczki Réka ”RobotGirl” beszélgetnek. A ”Jóreménység-sziget” vetítésén szintén egy különleges beszélgetés részesei lehetnek a nézők Ljasuk Dimitryvel, a film író, rendező, operatőr, vágó, főszereplőjével. Emellett Réz András két filmklubot tart majd.