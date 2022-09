Számos izgalmas programmal várta színházkedvelő közönségét szombati nyílt napján a Soproni Petőfi Színház. A rendezvény célja az új évad műsorának megismertetése, kötetlen találkozás a művészek és a közönség között, valamint kedvcsináló a bérletvásárláshoz.

A délelőtti programok a korábbi években már megszokott kulisszajárással kezdődtek, óránként indultak a csoportok. A résztvevők bekukkanthattak a jelmeztárba, az öltözőkbe, megismerhették a zsinórpadlás titkait és találkozhattak a társulat tagjaival. Emellett gyerekprogramokkal, kakaóbárral és rejtvényekkel is készültek a szervezők. A rejtvénysort azok kapták, akik egyéni bejárással fedezték fel a belvárosban az évad kincseit. A színház elől Taschner Tamás vezetésével indult egy városi séta, a közönség évadának darabjai által ihletett történelmi kiránduláson ikonikus helyszíneket jártak be a résztvevőket. A Kultúrpresszóban stílus, öltözet, haj, köröm és smink témában kaptak tanácsot azok a hölgyek, akik számára ünnep egy-egy színházi előadás, közben kellemes filmzenéket is hallgathattak.

Az esti zenés szórakoztató színházi gálaestre sokan voltak kíváncsiak, a közönséget elsőként Ragány Misa, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron igazgatója köszöntötte, a műsorvezetők Szupper Fanni és - Savanyu Gergely betegsége miatt - Simon Andrea voltak. A műsorban ízelítőt adtak A közönség évadából, a korábbi nagy kedvenc darabokból és slágerekből. A fellépők között a színház művészei mellett vendégelőadót is láthatott közönség.