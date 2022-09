MosonmagyaróvárA jubileumi Moson Megyei Tárlatnak a Mosonvármegyei Múzeum ad otthont, immár hagyományosan. A kiállítás múlt pénteken nyílt meg és ekkor adták át a díjakat is.

– A szemet gyönyörködtetni és elvarázsolni nehéz feladat, hiszen sok inger éri a hétköznapokban is, ellenben egy új világot tárni elé és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyelmét óriási kihívás, amelyre a képzőművészet egyedüli módon képes – emelte ki Staár Katalin önkormányzati képviselő. Hangsúlyozta, már hagyománnyá vált, hogy 2012-től minden évben lehetőséget biztosítanak a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra. Az évek során változott a kiállítók névsora, az alkotások számbelileg és műfajilag is gyarapodtak, a kiállítások színvonalának javulását is eredményezve.

Idén 49 művésztől 95 alkotás érkezett, ebből a Kövesdi Mónika, Pápai Emese és Mácsadi Orsolya művészettörténészek alkotta zsűri 41 képzőművésztől 55 művet választott be a tárlatra.

– A kiállítás fontos része Mosonmagyaróvár és térsége művészeti életének, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a résztvevők száma az elmúlt egy évtized alatt megduplázódott – vélekedett Székely Zoltán művészettörténész, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.

Vecsei Zéta Mosonmagyar- óvár város díját, Geisbühl Tünde a Hansági Múzeum, Kelemen Ferenc a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás díját kapta.

Az olaj-, akrilképek, akvarellek, grafikák, szőtt és nemezelt alkotások, kisplasztika, korongolt fazekasmunka, manipulált fotó hű keresztmetszetét mutatják a régió művészetének, a stiláris sokszínűségnek. A tárlat október 2-ig látogatható, hétfő kivételével 10–18 óra között.