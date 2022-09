A színfalak mögé látogathatnak, azok a színházkedvelők, akik Fejszés Attila színművésszel és Páros Zsolt színpadmesterrel szeretnének belelátni a háttérben történő munkafolyamatokba a nagyszínpadon. Emellett több turnusban is indítanak kulisszajárások a kőszínházban. A táncos lábúak még táncra is perdülhetnek az Oliver! musical „Egy feladatod” című számára Fekete Miklós koreográfussal.

Villámrandizhatnak is a színház művészeivel, akik a számukra kedves fotóikkal az előcsarnokban elhelyezett asztaloknál várják majd az érdeklődőket. Az érkező nézők választhatnak, hogy mely fénykép kapcsán szeretnék meghallgatni az illető művész emlékeit, sztorijait.

A Győri Nemzeti Színház a kicsiknek is kedveskedik, a Gyermekkuckóban 10 órától kreatívkodásra invitálja Szina Kinga a lurkókat, 15 órától pedig activityzni is lehet majd a csillárszinten.