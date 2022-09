Korábban Kármán Sándor dobos, fesztiválszervező, a Magyar Jazz Szövetség oszlopos tagja volt a magyar dobostársadalom összefogója, tavaly októberi halála után viszont a ceglédi Dobmúzeum is határozatlan időre bezárt, nem tudni, mi lesz a sorsa. Wargha Bálint ezt a hiányt pótolva és felbuzdulva azon, hogy a gitárkészítők hasonló szervezése milyen jól működik Győrben, úgy gondolta, felkarolja a kicsit kallódó ütősközösséget.

A szerelem hozta Győrbe

A felvidéki származású zenész gyermekkora óta sok szállal kötődik Győrhöz, átjártak családjával vásárolni vagy orvoshoz, később akkori barátnője kedvéért élt a városban, amit nagyon megszeretett. A Hangszerarzenál üzletében bujtották fel, hogy tanítson is a városban, mert nem nagyon tanítanak könnyűzenét. Három hónap alatt gyorsan lett 15 diákja, azóta is folyamatos a jelentkezés, szinte nem bírja. – Szeretem a várost. Ahogy kinéz, ahogy fejlődik, az emberek gondolkodását. Nem jó, hogy minden Pestre koncentrálódik, ezért szerettem volna, ha itt hozzuk össze a dobosokat és hangszerkészítőket. Győrben a klasszikus zene nagyon jól működik, de azt tapasztalom, hogy a könnyűzenéből nincs elég inger, pedig az emberek igénylik.

Dob- és ütőkészítők

Hat-hét magyar dobkészítőt gyűjtött össze, hármat közülük a környékről: jelen lesz a MAG Instruments, akik világhírű handpant készítenek, a koroncói Horváth Péter, aki cajonokat készít, és a győrszentiváni származású Bendl Tamás, akinek a pergődobja a Slayer és Deák Bill koncertjein is hallható, továbbá minőségi dobütőket farag és a helyszínen gravíroz is. – Aki dobol, tudja, milyen ritka az a minőségi ütő, ami nem törik el két ütés után. Jön még Csepregről Egervári „Egér” Zoltán, aki pergődobkészítő, Hornyák Péter Solymárról, aki nemcsak dobkészítéssel, hanem -restaurálással is foglalkozik. És talán Makóról Prágai Krisztián, aki fém pergődobokat készít, vele még tárgyalásban vagyok. De az egyetlen magyarországi, rétegelt lemezből dolgozó gyár is jelen lesz a találkozón.

Saját gyűjteményét is bemutatja

– Nem szerettem volna, hogy egy nagy csarnokban legyünk egymás mellett, ahol a zajtól senki nem hallja, hogy szól a hangszere. Dobiskolámmal, a Drum Laboratoryval harmadik éve tanítok A Beton próbaterem-komplexumban, ezt egy nagyon alkalmas térnek láttam: így nemcsak kiállítás lesz ez, hanem szobáról szobára járva ki lehet próbálni a hangszereket és a készítőkkel lehetőség lesz beszélgetni.

Wargha Bálint maga is aktívan lesz jelen az eseményen, és hozza magángyűjteményét: minikiállítást tart lábgépekből, amivel azok több mint 110 éves fejlődését mutatja be. – Aznap 12 órától lábtechnikai workshopot tartok, mert ez egy misztikus terület a dobolásban. Nem látni, mi történik ott és sokan nem tudják, hogyan is kéne használni a lábgépet. Ezen mindenképpen szeretnék javítani

Nemcsak a dobosokat, hanem a zeneszeretőket, hangszerkedvelőket is várják, sőt, olyanokat is, akik szeretik a mechanikai dolgokat. – A hajdan az EDDA-ban doboló Donászy Tibor is megosztotta az eseményt, vagy Gömör László, aki a Napoleon Boulevard-ban játszott, illetve Volent Zsolt, aki a SzegeDrums fesztivál szervezője és Szegeden fogja össze a dobosokat és számukra workshopokat, kurzusokat szervez. Reméljük, ez előrevetíti az esemény sikerét!