A közelmúltban beadott pályázat célja a helyi értékek felkutatása, népszerűsítése. Az értékek őrzése azonban korábban kezdődött a községben. Kovács József, a falu tanítója amatőr régészként már a háború után elkezdte gyűjteni a régészeti emlékeket.

Megyénkben a nagy városi múzeumokon kívül Kajárpéc büszkélkedhet az egyik leggazdagabb gyűjteménnyel. A településen helyi értéktárbizottság alakult.

– Elkezdtük népszerűsíteni a nevezetességeinket. Készült videó és fotósorozat is. A kispéci buszmegállóban tablón mutatjuk be a helyi értékeket. A kajári buszmegállóban pedig a helyi fotópályázat nyerteseinek fényképei találhatóak – fogalmazott Laki György polgármester.

Az értékek között szerepel a tájház, Domonkos Gusztáv mezőgazdaságieszköz-gyűjteménye, régi tűzoltófecskendő, tartálykocsi, a kajári bicsak, a Kajárpéci Vízirevü, az 1692-ből származó evangélikus anyakönyv, a község evangélikus és katolikus temploma, a temetői kápolna és a Hatos-tölgy. A projekt megkoronázása szeptember 10-én lesz, amikor is értéktárnapot tartanak. Az 1980-as évek végén több éven keresztül ásatások folytak a településen. Ennek értékeit is láthatják majd az érdeklődők. A régészek, a segítőik előadásokat is tartanak, megkoszorúzzák Kovács József amatőr régész sírját és a faluházban filmvetítés is lesz az ásatásokról.

– Azért dolgozunk, hogy erősödjön a helyi identitás. Megdöbbentő volt már az ásatások idején, hogy mindenki segített, hogy az értékek előkerüljenek és hogy meg tudjuk őrizni őket az utókornak – mondta el a polgármester.

Az értékek megőrzése az egész település feladata. Ezt vallják a helyiek is. A fiatalok is büszkék lehetnek arra, hogy ilyen nagy múltú és értékekben gazdag községben élnek.