Másik Jánosról kevesen tudják, hogy kisbajcsi születésű, és győri muzsikusként kezdte. 1975-ben Cseh Tamással és Bereményi Gézával közösen megírták előadták a Levél nővéremnek című előadást, melyből lemez készült. A szerzőhármas még két közös színházi, illetve lemez produkciót készített: Levél nővéremnek 2.(1994) és az Igazi levél nővéremnek (2001).

De ott volt a 70-es évek magyar jazz megújulásában (Interbrass), majd a beinduló magyar underground több formációjában (Balaton, Európa Kiadó, Trabant) is jelentékeny szerepe volt.

Másik János beszélgetőtársa 18 órától Bérczes László színházi rendező, dramaturg, kritikus, az Ördögkatlan Fesztivál főszervezője lesz.

A beszélgetés első részében biztos szó lesz a kezdő győri évekről, majd a saját munkákról és az együttműködésekről is. De a "Nagy öreg" magával hozza a hangszereit is. Egykori győri zenésztársaival még közös örömzenélésre is lehet számítani.

De már délutántól szeretettel várnak mindenkit Ravazdra, (Őrhegy utca 23-27.), ahol Pottyondy Ákos önfenntartó gazda beszél a mai környezettudatos gyümölcsfeldolgozás módszereről és segítségével megépül egy aszaló berendezés, amelyet mindeni elkészítehet otthon is, este pedig a Háklár Trió ad koncertet.