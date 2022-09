Moliére reinkarnációja

- A szöveg csak egy eszköz egy darab létrehozásához. Akár egy telefonkönyvből is lehet jó előadást csinálni, ha van hozzá jó gondolat. Nem hiszek a szövegcentrikus színházban. Napjaink technikáját és gondolatmenetét követve, nem akartunk teljes mértékben korhű előadást csinálni. A beékelt közjátékokkal, és az író öt fontosabb darabjából beemelt szövegrészlettel szeretnénk tisztelegni előtte.

Az előadás végén megjelenik a főszereplő Moliére reinkarnációja a színpadon, a halhatatlanságát jelképezve. Ma is aktuális az a problematika, amit 400 évvel ezelőtt felvetett: hogy mennyire kell hinni az orvostudományban és mennyire befolyásolja a gondolatmenetünket az, amit ők mondanak. Érzékeny a világunk a világjárvány után, megosztja az embereket az orvostudományba vetett hit - véli Zakariás Zalán.

Mindentől félve élünk

Emellett számos témát felvet az előadás többek között: generációs problémák áthidalása, megcsalt férj, megcsaló feleség története, reménytelen szerelmesek helyzete. - Azt szeretem, ha egy előadás kérdéseket vet fel, és nem válaszokat ad. Ha dilemmát teremt két álláspont között. Hogy kinek van igaza, azt a nézőnek kell eldöntenie - mondja a rendező.

- Mindentől félve úgy éljük az életünket, hogy bezárkózunk egy steril szobába. Ezt próbálja megjeleníteni a díszlet is, ami egy kórteremre is hasonlít. A bordák, amik körbe ölelik a teret az emberi testet is jelképezik. A főszereplő egy képernyőn keresztül szemléli a világot, onnan kap információt, ez is utalás a mai kütyüfüggőségre - mutat rá a díszlet részleteire. -Mindez modern köntösben úgy jelenik meg, hogy végig Moliére szövegének fő mondanivalójára épül. A mai értékrendre húzzuk rá a több száz éves szövegre - fűzte hozzá.