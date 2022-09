Amit a tengerparton találtam címmel nyílik meg Höfle Valéria kiállítása vasárnap 11 órakor a Várkerület Galériában. A név jól cseng Sopronban, sokan emlékeznek még Höfle Józsefre, a Széchenyi-gimnázium egykori igazgatójára, legendás idegenvezetőre. Középső lánya több mint 40 éve él külföldön, a művészettel kötelezte el magát.

– Mende Gusztáv híres rajzóráin kerültem tizennégy évesen kapcsolatba a művészettel, attól kezdve megpecsételődött a sorsom. A felesége, Láng Angéla lett a rajztanárom, akit mi csak Guszti néninek hívtunk. Rendkívül nagy tudású, szuggesztív erejű pedagógus volt. Lelkes, dinamikus, kitartásra nevelő tanár. Csodálatos gyűjteménye volt képzőművészeti albumokból, amikbe mi is betekinthettünk – kezdett kalandos életének bemutatásába Höfle Valéria, akinek orosz származású férje szobrászművész volt, és a lánya, Nina Kov is a művészi hivatást választotta, táncművészetet tanult. Nina neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmjének ő volt a koreográfusa.

– Mindig is a művészet érdekelt, mégis bölcsész szakra jelentkeztem, mert annak idején szinte lehetetlen volt bejutni a képzőművészetire. A színművészetivel azért megpróbálkoztam, onnan a harmadik rostán estem ki. A debreceni egyetemen végeztem orosz–francia szakos középiskolai tanárként. A diploma megszerzése előtt akkoriban kötelező volt egy évet Moszkvában eltölteni, ott ismertem meg a férjemet. 1974-ben házasodtunk össze, ő egy év múlva tudott Magyarországra költözni. Ez így is nagy szó volt, mert a Szovjetunióból nem engedték ki könnyen az embereket. 1979. november 9-én mentünk ki Franciaországba, befizettünk az „Egy hétvége Párizsban” elnevezésű utazásra. Szergejt Párizsban azonnal felvették a Szajna partján lévő Cité des Arts művésztelepre, ahol szabadon alkothatott, és kaptunk egy másfél szobás lakást is. Három év után mégis azt mondta, költözzünk Cannes-ba, mert ott nagyobb orosz közösség élt – mesélt a kezdeti kinti évekről, ami sok lemondással, de szépséggel is járt.

Több diplomát szerzett, hasznosította a nyelvtudását, kerámiát és akvarellfestészetet is tanult. A férjét 1998-ban veszítette el, azután hét évig a teleket itthon töltötte és a Szépművészeti Múzeumban tartott tárlatvezetéseket.

Höfle Valéria egyik kedvenc alkotásával. Fotó: Szalay Károly



A soproni kiállításon 24 akvarellkép, kerámiatálak, raku technikával készült kisebb tárgyak és ékszerek lesznek láthatók.

– A festmények mind Cannes környékén, a tengerparton készültek. Kis méretű képek, amiket őszinte odafigyeléssel, a tengerparti sziklákon leereszkedve, a természetben festettem. Ezt a kiállítást egy korszak lezárásának tekintem, ezután az absztrakt és a nonfiguratív festészet felé szeretnék kalandozni. A képzőművészetnek egy olyan területére, ahol csak a képzeletemre és a fantáziámra hagyatkozom – mondta a kiállításra készülve a művész.