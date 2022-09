„Úristen de para...Egy pillanatra nem értettem, hogy kell nézni téged!” - kommentálta Tóth Gabi Markó-Valentyik Anna megjelenését a Sztárban sztár leszek színpadán a vasárnap esti válogató adásban. Ennek ellenére végül tőle kapta meg a továbbjutást jelentő igent.

Anna már a kezdetektől követi a zenei ikonok utánzásáról szóló vetélkedő show műsort, és jelentkezett is a második évadba, de a vírushelyzet, majd kisfia születése miatt csak most jött el az idő, hogy a több ezer jelentkező között megmutassa magát és képviselje a saját művészeti ágát.

– Elég sok szakmabeli is megméretteti magát, én is kíváncsi voltam milyen színt, milyen újdonságot tudnék hozni. Nyilván, ha csak magamat akarom fényezni, akkor nem takarom le négy maszkkal az arcom. Bábosként egyfajta burokban vagyunk, kevés bábszínész nevét tudják az emberek. A figurák megmaradtak az emberekben, de hogy kik keltik életre, az homályba vész. Rettentő nehéz feladatot vállalnak a bábosok azzal, hogy a jövő generációjának biztosítanak kulturális élményt. Ehhez képest méltatlan, hogy alig ismerik őket. Hogy egy felnőtteknek szóló műsorban megjelenhetett egy ilyen produkció az megmutatta, hogy a báb nem egy korosztályt jelent, hanem egy műfajt.

Emellett Anna szerint éhesek az előadók a tapasztalásokra és élményekre függetlenül attól, hogy valamilyen másik ágát esetleg évek óta űzik a szakmának. Egy Medley-val azaz egyveleggel, zenei és karakterváltásokkal készült, amire eddig nem volt példa a műsorban, Köllő Babett azt mondta fergetegesen lekötötte a versenyző, és Tilla is úgy kommentálta: folyamatosan nézni kell!

– A casting során több előadó megformálására kíváncsiak a szerkesztők, én is öttel készültem, plusz még hárommal egy korábbi rostára. Ott teljes szettekkel jelentem meg parókától a testtömésen át a férficipőig. A szerkesztőkkel jutottunk arra, hogy érdemes lenne ezt mind egyszerre megmutatni. De nem vagyok jelmezkészítő, hogy olyat tudtam volna varrni, ami egy mozdulattal átváltozik. Ezért dobtam be, hogyha megengedik én bábossá tenném a produkciót ezzel a maszkos megoldással.

Így fordította le a műsor kihívásait a saját művészeti ágára, és a zsűrit meg is fogta az egyediség. Azzal együtt felhívták a figyelmét az énekhangbéli hibákra.

– Maximálisan egyetértett mindenki abban, hogy különleges a produkció. Én is éreztem és láttam is a nézőkön, hogy megüti őket minden egyes változás. Hangban magamhoz képest viszont rossz voltam. Mivel rettentően izgultam a bábtechnika miatt, hogy le ne essenek a fejemről a maszkok, vagy bele ne akadjanak a mikroportba – amivel előre próbálni nem tudtam. Az erre fordított koncentráció, a hangból hiányzott. Közben is éreztem és a zsűri is szóvá tette teljesen jogosan. Annak nagyon örültem, hogy maga a megoldás meggyőzte őket.

Ha a megformált karakterek közül egyet ki kellett volna választania, akkor az Cher lett volna.

– JLo volt a legmegfoghatatlanabb, olyan különleges hangszíne van, ami nagyon nehezen utánozható. Michael Jacksonnál pedig a tánc extra kihívás. A műfaj maga nagyon sajátos, mert mindössze kettő percről beszélünk. 75-60-50 perces előadásokhoz szokva ez olyan, mintha elkezdődne a darab és már vége is lenne.

A zsűri döbbenetből döbbenetbe esett, de a legnagyobb ámulat mégis akkor következett, amikor Markó-Valentyik Anna minden maszkját levette. Egy emberként kiáltottak fel, hogy a színpadon Sandra Bullock áll, akire Anna valóban sok vonásában hasonlít.

Arról, hogy hogyan alakul a továbbiakban a szereplése tehetségkutatóban nem árulhatott el semmit Anna.

Kövessük az adásokat és szurkoljunk neki!