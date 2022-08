Szabó Szilvia céltudatos személyiség, megvan benne a kellő alázat, a tudás, és persze a képesség a csapat irányítására. Mozgékony, hajlékony kislány volt, 6–7 évesen az energiája lekötésére pedig kiváló elfoglaltságot találtak a szülei:

– Művészi tornára írattak be Győrbe, az ottani tanárom látta meg bennem a tehetséget, ő ajánlotta a balettiskolát. Minden ott kezdődött.

– A tanulás és a tánc hogy fért meg egymás mellett?

– Nemcsak klasszikus balet- tet tanultunk, többféle tánc- oktatás volt. Napi 3–4 órában űztük a táncot, mellette persze ott voltak a közismereti tantárgyak. 11 éves koromtól egyedül jártam busszal Bodonhelyről, kora este értem haza, utána láttam neki a tanulásnak. Folyamatosak voltak a megmérettetések, nemcsak fizikai, lelki értelemben is. Szereplések, félévente vizsgák, elkezdesz fejlődni, nőiesedni, figyelni kell az alakodra. A szakközépiskola végén jött az érettségi, a képesítő, majd a koncertvizsga.

Szabó Szilvia célja nemcsak a tánc oktatása, hanem egy olyan csapat építése, aminek tagjai jól érzik magukat a közösségben. Fotó: Kustor Réka

– Utána merre vezetett az utad?

– Egy budapesti társulathoz szegődtem, a Broadway Dance Company csapatához. Turnés együttes, itthon gyakoroltuk be azokat a koreográfiákat, amelyeket Európa nagyvárosaiban adtunk elő. Megfordultunk többek között Ausztria, Svájc, Németország és Olaszország színpadain. Abban a 4–5 hónapban ki sem pakoltunk a bőröndből. Szünet nélkül mentünk, mindennap más és más városban léptünk fel. Itt ismerkedtem meg igazán a musical és a show-tánc világával. Ezzel párhuzamosan, mikor itthon voltam, 18 évesen megalapítottam a saját tánciskolámat Starlight Dance néven. A tanítás mellett is vállaltam munkát, voltak tévés szereplések, például az X-Faktorban, Megasztárban. Újabb év, újabb öt hónap turné következett, és ez így ment négy évig. A felnőttkor küszöbén még könnyedén vettem az akadályokat, majd döntöttem, és a kétlaki élet helyett a családot választottam. A táncot is tudni kell abbahagyni.

– Tizennyolc évesen azért keveseknek jön ilyen komoly elköteleződés.

– Spontán jött az ötlet, a Rábaközben nem volt senki, aki táncot tanított. Egy bodonhelyi falunap alkalmával a polgármester vetette fel a szereplés gondolatát. Az első koreográfia olyan jól sikerült, hogy egyre többen hívtak bennünket, illetve igény is mutatkozott a táncoktatásra. Soha nem kellett hirdetnem. Aztán jöttek a sikerek, én pedig örömöm leltem benne. Gyerekkoromban nem volt ilyen lehetőség a környéken. Mára a tehetségek nem kallódnak el, tudom őket tanítani, vagy akár továbbküldeni a balettiskolába, ahova tizenegy tanítvány bekerült már. Vannak további tehetségek is, de nekik a tánc megmarad hobbiszinten. Sosem a külső adottságokat néztem a jelentkezőknél, azt szeretném, hogy egy jó közösséget alkossunk. A szülők visszajelzései alapján sokaknak önbizalmat ad a tánc, a fellépés. Ez nem csak a mozgásról szól, fontos, hogy jól érezzék magukat a csapatban.

– Hol zajlanak táncoktatások?

– Különböző korcsoportokban Rábaszentmihályon, Kónyban és Bágyogszováton, utóbbi településen van a székhelyünk is. A Rábaköz számos településéről járnak a csoportokba, közel 120 tanítványunk van.

– Nemrégiben ünnepeltétek a Starlight Dance 15 éves évfordulóját.

– Nagyszabású rendezvénnyel készültünk. Igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Sikerrel indultunk a NEA és a Magyar Falu Program kiírásán, utóbbi révén valósítottuk meg Bágyogszováton a gálaműsort. Az összes tanítvány részvételével tartottunk egy jó hangulatú, másfél órás nosztalgiaestet.

– Milyen stílust képviseltek a táncban?

– Fő profilunk a show-tánc, de mindenféle táncot bemutatunk. A klasszikus balett mindennek az alapja, próbálok többféle stílust átadni, a hiphoptól a modern és néptáncon át tartunk kurzusokat. A tánctáborokban például mindennap másféle táncot tanulnak, több stílusba belekóstolnak, ezáltal színesítjük a koreográfiákat.

– Mit jelent számodra a táncoktatás?

– A mai digitális világban nehéz kimozdítani a gyerekeket. Nemcsak a táncra összpontosítok, próbálom építeni is a csapatot. Nekem az nagy öröm, ha látom a tanítványokon a fejlődést, a meghívások során jobban izgulok, mint a saját fellépéseim előtt. A taps mindannyiunknak jár. Ők az én gyermekeim, ez a Starlight család. Vannak olyan tagjaink, akik akkor születtek, amikor megalakult az egyesület. Kicsi a lemorzsolódás, húszan vannak, akik több mint egy évtizede táncolnak nálam.

– Nemrég még egy hálás szerepkörrel bővült az életed.

– Kilenc hónapos a kisfiunk, Boldizsár. Az elmúlt időszakban a tanítványaim közül voltak és vannak segítségeim, de már én is eljárok oktatásokra, fellépésekre, a kisfiam pedig velem együtt élvezi a próbákat. Ő lett az első, de a tánc sem szorult háttérbe.