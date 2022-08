Sétáljon be Klimt világába

Klimt születésének 160. évfordulója alkalmából áprilisban nyitott és még október 2-ig látogatható a „Klimt – The Immersive Experience“ című, multimédiás kiállítás a Marx Halleban. A bécsi szecesszió egyik legfontosabb képviselőjének, Gustav Klimtnek az életét és több mint 200 munkáját bemutató kiállítás teljesen beszippantja nézőjét a művész világába. A fényinstallációk, mozgó animációk és a zenei kísérettel a falakra vetített, kinagyított festményrészletek között sétálva a látogatók egészen új perspektívából csodálhatják meg az életművet. A kiállítás végén egy VR-szemüveg segítségével lehet bebarangolni Klimt arany korszakának leghíresebb darabjait.

https://klimt-experience.com/

Forrás: Filmfinity GmbH

Vacsorázzon Sissivel

A Schönbrunni kastélyt nem kell bemutatni az osztrák főváros szerelmeseinek. Most azonban az eddigi, hagyományos tárlatvezetéshez egy új látványosság társul, hogy a látogatók szó szerint új szemüvegen keresztül láthassák a kastély egykori mindennapjait. A virtuális valóság segítségével egy 24 perces bemutatóban 223 év legfontosabb történelmi jelenetei elevenednek meg a szemünk előtt, amelyek I. Lipót trónra lépésétől II. Ferenc József haláláig meghatározták a Monarchia sorsát. Mivel Erzsébet császárné továbbra is nagyon népszerű a látogatók körében, az ő történetére külön hangsúlyt fektettek a film készítésekor. Bepillantva Sissi mindennapjaiba, a nézők láthatják őt, ahogy komornái legendás hajzuhatagát fésülik, vagy éppen kedvenc sportjának, a lovaglásnak hódol. A jeleneteket természetesen az eredeti helyszínen vették fel, tökéletesen korhű és a legapróbb részletekig kidolgozott díszletek, ruhák, kellékek között. Aki szeretne visszaröppenni az időben, az a palota Koronaherceg lakosztályában vehet részt a vetítéseken. Érdemes előre időpontot foglalni.

​https://schoenbrunnvr.com/de/

Forrás: Filmfinity GmbH

Barangoljon a Mozart-kori Bécsben

A MYTHOS MOZART multimédiás élménykiállítás szeptember 8-án nyitja meg kapuit éppen abban az épületben, ahol a zeneszerző életének utolsó évét töltötte. Itt alkotta meg többek között a Varázsfuvolát és a Rekviemet, és itt is hunyt el 1791-ben. Az egyórás bejárás alatt öt termen keresztül barangolhatunk egy interaktív, valamennyi érzéket táncba hívó mesevilágban, amely Mozart életét, korát és természetesen zenei hagyatékát is bemutatja. A zenei géniusz iránti tisztelet és rajongás egy szakmailag nagyon komoly nemzetközi csapatot hozott össze a MYTHOS MOZART technikai és tartalmi előkészítése során. Többek között Rolando Villazón operaénekes, a salzburgi Mozarteum művészeti vezetője, Aleksej Igudesman világhírű hegedűművész és Elise Caluwaerts szopránénekesnő is közreműködött abban, hogy ez a nagyszabású és színvonalas projekt megszülethessen. Mintegy kétszáz hangszóróból, a legmodernebb teremakusztika segítségével szólal meg az életmű, amelyet külön ennek a tárlatnak a kedvéért játszottak fel újra a Bécsi Képzőművészeti és Zeneakadémia diákjai, miközben 50 speciális kivetítő és egy tucat képernyő gondoskodik a vizuális élményről. A bejárás során átélhetjük Mozart rekviemjének komorságát, sétálhatunk a 18. századi Bécs utcáin vagy magunk is bekapcsolódhatunk különleges világzenei hangszerek segítségével a zenélésbe. Az utolsó két teremben fantasztikus fényjáték, zenei impulzusok és magával ragadó digitális képek sorozata repítenek el a történelem egyik legnagyobb zenei zsenijének világában.

https://mythos-mozart.com/de/