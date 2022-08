E jeles alkalomból emlékművet állítottak a helyiek, melyre természetesen a másik egykor önálló település neve is felkerült. Bödögét III. István király oklevelében, 1161-ben Bedeghként írták le. „Ha nem figyelünk oda a múltunkra, őseinkre, a jövőt sem alakíthatjuk megfelelően” – mondta a Kisalföldnek Horváth Sándor polgármester.

– Sokan a helyiek közül nem is tudták, hogy már nyolcszáz évvel ezelőtt iratba foglalták falunk ügyeit. Persze a település jóval azelőtt is lakott volt. Markotabödöge lakosságának összetétele is folyamatosan változik, az őslakosok fogynak. A bennünket választók pedig nyilván nem sokat tudnak új lakóhelyük múltjáról. Így legalább a legfontosabb évszámokkal ők is tisztában lesznek – fogalmazott Horváth Sándor.

Csete Lajos úgy véli, a múltat meg kell becsülni, az elődöket pedig nem szabad elfelejteni. Fotó: Cs. K. A.

Markotabödöge múltját legjobban a 94 esztendős Csete Lajos ismeri. Nyugdíjas pedagógus, helytörténeti kutató, a község első szabadon választott polgármestere. Lajos bácsi úgy véli, dicséretes, hogy az utódok emléket állítanak az ősöknek. „Községünk lakóinak, ahogy más falvak népeinek is, küzdelem volt az életük. Küzdelem a megélhetésért, a családért, a közösségért. Küzdöttek a földeken, és ha kellett, a harctereken is. Megérdemlik, hogy megemlegessük őket, emlékezzünk rájuk” – jegyezte meg Csete Lajos. A volt polgármester a jelenről, illetve a jövőről is kifejtette véleményét kérésünkre. Ő bizakodó Markotabödöge és a hasonló kisközségek sorsát illetően.

– Az elmúlt évszázadokban megéltünk jó dolgokat, átvészeltünk katasztrófákat, tragédiákat. Ahogy mi is mindig fel tudtunk állni, úgy bízom benne, hogy az utánunk jövők is képesek lesznek megfelelni a jövőnek. Mindig lesznek, akik elöl mennek, akikre felnéz és akiket követ a nép – vélte.