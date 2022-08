Velekei László balettigazgató és Bakos-Kiss Gábor színházigazgató is előrevetítette, hogy ismét nehéz évadnak néznek elébe, amely különleges lesz és sok kreativitást igényel majd.

A 2022/23-as évadot három alappillére épül: a művészet megőrzésére, a közönség megóvására és a munkahelyek megtartására.

A közös társulati ülésen Pergel Elza alpolgármester a művészet fontosságát hangsúlyozta és, hogy milyen óriási élmény színpadon állni, amit az átlagos emberek legtöbbje nem érezhet át. Az önkormányzat felelősségéről és szerepéről is szólt. - Nehéz időszak előtt állunk. Hogy a megtervezett darabokat, bemutatók megvalósulását tudjuk-e garantálni, valamint a békét és biztonságot az alkotáshoz? Torlódnak a nehézségek, a színház működtetése nagy feladat. Most a borulátóbbak közé tartozom, de hiszek a művészet erejében. A győri társulatok töltést adnak az embereknek, amivel át tudják vészelni a nehéz időszakokat. Kívánom, hogy sikeres és teltházas évadot zárjunk jövőre is - hangsúlyozta beszédében.

- Ebben az évben a kultúra támogatása nem presztízs, hanem kötelesség! Idén mindenkire szükségünk lesz, a támogatókra, a partnerekre, barátokra és a közönségünkre – hangsúlyozta Velekei László, aki szerint 2020 és 2021 után 2022 is nehéz év lesz. - Hiszek a társulatban, együtt ismét meg tudjuk oldani a problémákat. Hiszem, hogy felértékelődik a kultúra és a táncművészet -tette hozzá a balettigazgató.