Németh Hajnal Aurora la­punknak elmondta: sokfelé jár a világban, ahol előadásain, fellépésein is örömmel viseli a ruhát és hirdeti vele a magyarságot.

– Egy-egy gálaműsor alkalmával műsorvezetőként is viselem a bársonyruhát, de különböző magazinoknak készülő divatfotózásokon is a ruhatáram egyik fontos kelléke lesz. Kiállításokon, interjúkon is büszkén fogom hordani. Szeretném megmutatni a világnak magyarságunkat és népviseletünk egyedi szépségét.