A plakát története

A látogatót egy 1963-as plakát fogadja, amely egy kőszegi, Kárpáti Sándor műveiből összeállított hangversenyre invitál.

– Tizenhárom évesen magam is ott voltam az elő- adáson, amelyet követően szüleim nagy megrökönyödésére a művelődési ház előtti koncertplakátot leszedtem és elraktam. A majdnem hatvan- éves hirdetményt aztán két hete a garázs egyik sarkában találtam meg, így került ide – tudtuk meg a kiállítási tárgy nem mindennapi történetét. A zongora is kalandos utat járt be, éveken át az óvóképzőben volt kölcsönben, csak most kaphatott helyet itt, az emlékszobában.

A szobákat különleges hangulat lengi körül, köszönhetően az épület gondos, a részletekre is figyelő felújításának, valamint a család gyűjtőszenvedélyéből megmaradt tárgyaknak.

A Kárpáti család hálás a kőszegi hagyaték feldolgozásáért Mizsei Zoltánnak és Uwe Scheernek, míg a Sopronban az ágyneműtartóban lelt zenei kincseket – ahogy arról korábban lapunkban is írtunk – Dárdai Árpád dolgozta fel.

Két keréken érkeztek az avatóra

A hétvégi avatóünnepséget Terplán Zoltán, Kőszeg alpolgármestere és a Kőszegi Vonósok mellett a Kőszegi Kerékpáros Egyesület tagjai is megtisztelték, akik a Jurisics térről zeneszóval indulva, két keréken érkeztek az eseményre.

Az épület falára kikerült tábla a Soproni Városszépítő Egyesület partnerségével hirdeti a zeneszerző emlékét.

Dr. Kárpáti György és családja sokat tett azért, hogy a nagypapa zeneművei önálló életre keljenek, és büszkén eleveníti fel azt a mondatot, amivel a fia jellemezte egy nyilvános rendezvényen ezt a tevékenységüket: hagyatékból örökséget teremtettek.



Dr. Kárpáti György a plakáttal, amit még gyermekként, csaknem hatvan éve zsákmányolt. Kárpáti Sándornak szülővárosában, Kőszegen kultusza van, utcát neveztek el róla, rendszeresen játsszák a műveit.

