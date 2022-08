Az elmúlt hétvégén a Szlovákiai Lég (Lehnice) község adott otthont a Csípős Ételek Nemzetközi Főzőversenyének, amelyen hat ország közel harminc csapata mérettette meg magát gasztronómiai felkészültségből. – A tavalyi tapasztalatokból okulva, amikor is harmadikak lettünk, idén olyan menüsort állítottunk össze, amelyik, úgy gondolom, a legigényesebb étteremben is megállná a helyét – mondta Magyar László, a Kapuvári ÍzvadÁszok elnöke.

– A versenyre bármilyen ételt lehetett készíteni, egyetlen kitétel volt, hogy érződjön a csípős jellege. Menüsorunk előétele konyakos pulykapástétom (terrine) volt Cumberland-mártással, majd a tejszínes lecsókrémleves következett böllérmájas rétessel. Főételnek bogdányi pecsenyét pirítottburgonya-ágyon, desszertnek pedig rántott rizsgombócot csilis csokiöntettel tálaltunk fel a zsűrinek – sorolta az ínycsiklandó étkek sorát Magyar László.

A Csípős Ételek Nemzetközi Főzőversenyéről a vándorkupával és a polgármesteri különdíjjal tértek haza a kapuváriak.

Az alapos felkészülés és munka meghozta gyümölcsét, ételeikre arany minősítést kaptak, és elhozták Kapuvárra a verseny fődíját, a vándorkupát is.

– Nem kis meglepetésünkre Lég polgármesterének nagy értékű különdíját is az Ízvad­Ászoknak ítélték oda – jegyezte meg a főzőcsapat vezetője.

Az egyesület élete az elmúlt időszakban sem volt eseménytelen. Rendezvények során kedveskedtek finomságokkal a vendégeknek, falunapokon, jubileumi ünnepségeken, Erzsébet-táborokban, sport- és egészségnapokon fogyaszthatták jóízűen a látogatók az ételeiket. Sikerrel tértek haza főzőversenyekről, rendhagyó kezdeményezésük volt a kapuvári „Nemzetek konyhája”, melyen barátaik közreműködésével 11 nemzet tradicionális ételét tálalták fel. Egyszer talán érdemes lenne összeszámolni, hány adag ételt készítettek munkásságuk alatt. Ám a tálalásoknak itt nincs vége.

Rendszeresen indulnak a Szabadtűzi Lovagrend versenyein, melyekre a környező országokból is érkeznek indulók, így nem újdonság számukra a nemzetközi versenyeken a megmérettetés. A szlovákiai versenyen a Rábaközből egyébként Himodról, Szárföldről és Vitnyédről is részt vettek csapatok. Magyar László a Szabadtűzi Lovagrend északnyugat-dunántúli főkapitányaként odafigyel a régiós főzőcsapatok alkotta közösségekre, azok építésére, szakmai támogatására is.

Következő gasztroútjukról elmondta: – Csányi Sándor barátunktól, a Szolnoki Gulyásfesztivál szervezőjétől kaptunk felkérést a szeptember 9-i jótékonysági gulyásfőzésre, illetve Kapuváron is tervezünk majd jótékonysági ételosztást a rászorulóknak.