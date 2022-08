A héten tartották meg a jubileumi 30. sarródi művésztábort, ahol elismert művészek tartották az előadásokat és segítették a táborozókat. A zárásaként, hagyományosan kiállítás nyílik az elkészült alkotásokból, de ezen a napon bemutatják a szervezők az elmúlt három évtized emlékeit is, amit megtekinthetnek az érdeklődők vasárnap 11 órakor a sarródi Kócsagvárban. A kiállítás nem csak az alkotók számára nagy jelentőségű, hanem a helyieknek is, hiszen ekkor láthatják viszont otthonuk, Sarród szépségeit művészien megjelenítve.

A Ferenczi-táborok főszervezője, Hetlinger Júlia elmondta, idén a műterem és a szállás is egy helyen volt, aminek köszönhetően lehetőségük nyílt a résztvevőknek, hogy este kedvükre folytassák a munkát. Ez ilyen jellegű műhelymunka pedig erősíti és segíti a csapatmunkát. Az elmúlt évekre visszatekintve Júlia kifejtette, hogy már többször is bebizonyították a résztvevők a tábor iránti szeretetüket, hiszen készítettek már könyvet az emlékeikről, illetve fotókollázzsal is meglepték a tábor alapítójának, Ferenczi Józsefnek a feleségét, Katalint.

Több visszatérő alkotót is köszöntöttek a jubileumi táborban, akik beszámoltak az elmúlt években szerzett tapasztalataikról. - Aktív tagja vagyok 2019 óta a nyári tábornak és a workshopoknak is, amik év közben vannak. Minden évben azért jövök el, hogy új dolgokat tanuljak meg. Habár otthon is szokottam rajzolni, és jelenleg is kiállításra készülök, mégis a táborban fejlődőm a legtöbbet. Főként tájkép festészettel foglalkozom, és a kedvenc technikáim közé a grafika, az aquarell és a pasztel tartozik - osztotta meg Tóthné Rosta Ilona. Hozzátette, nem volt előképzettsége az alkotásban és a kezdetekor a nulláról indult, de a tábornak köszönhetően nagyon sokat fejlődött.