Sopron önkormányzata, valamint a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány augusztus 19-én 18 órakor tart megemlékezést a Páneurópai Piknik Emlékparkban. A rendezvényen beszédet mond Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, Michael Winzer, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviselet-vezetője, valamint Knut Abraham németországi parlamenti képviselő, közreműködik a Brass Brothers rézfúvósegyüttes. Az ünnepséget követően helyi ízeket és borokat kóstolhatnak a résztvevők, s a Páneurópai Piknik Látogatóközpont is megtekinthető.

A Páneurópai Piknik az európai újraegyesítés egyik jelképévé vált. Soproni ellenzékiek a debreceni MDF-fel közösen 1989. augusztus 19-én szerveztek politikai nagygyűlést Sopronpusztán, az osztrák–magyar határ közelében. Úgy tervezték, piknikeznek és tábortüzet gyújtanak annak örömére, hogy végre elkezdték lebontani a kettéosztott Európa jelképének tekintett vasfüggönyt. Az eredeti ötlet határnyitással is kiegészült. A Páneurópai Piknik békés forgatókönyvét végül azok a keletnémet menekültek írták át, akik szabadságvágyuktól vezérelve a kapuk megnyitása előtt áttörték a határt.

Az évforduló előtt kilátogattunk a Páneurópai Piknik emlékhelyre, és örömmel tapasztaltuk, hogy a rekkenő hőség ellenére is sokan sétálnak, nézelődnek a történelmi helyszínen. A parkolóban magyar és osztrák rendszámok mellett német, cseh, és szlovák autók is sorakoztak, alátámasztva azt, hogy ez az esemény nem csak számunkra, hanem az egész Közép- és Kelet-európai térség számára meghatározó volt a szabadságba vezető úton. Találkoztunk és beszélgettünk egy hölggyel, aki az egykori NDK-ban élt a kommunizmus évei alatt, és el akarta hagyni az országot, azonban a rettegett titkosszolgálat, a Stasi elfogta, és két évet töltött 1971-től börtönben. Most, a környéken nyaralva kereste fel a helyszínt, meghatódva járta körül az emlékhelyet, és bár ugyan személyesen nem volt részese az itteni történéseknek, de sokat jelentett számára ez a látogatás.

Ugyancsak összefutottunk itt Csontos Jánossal, aki jól ismeri a helyet még a határáttörés előtti időkből, hiszen a fertőrákosi őrs kiskatonájaként teljesített itt szolgálatot, még 1986-ban. Visszaemlékezve a régi időkre, most párjával, Lott Mariannával, soproni nyaralásuk részeként nézték meg a helyszínt, számos fotót készítve ott, hogy magukkal vigyék az emlékeket otthonukba, a Veszprém megyei Papkeszibe.

Magyarország rendkívül gazdag olyan helyszínekben, ahol hazánk történelmének jelentős eseményeire emlékezhetünk. Ilyen a Páneurópai Piknik területe is, de ez még azt is elmondhatja magáról, hogy a látogatók akár személyes emlékekkel, életünk akkori szakaszának felelevenítésével, az akkori események megélésének emlékezetével járhatják körbe.