– Az együttesünk tagjai a 31. Európai Nemzetközi Folklórtalálkozón vettek részt. Tíz ország tizenkét néptáncegyüttese mutatta be néphagyományát, néptáncát, népzenéjét és kulturális örökségét a neustadti rendezvényen. Csoportunk már 2013-ban járt a fesztiválon, idén ismét meghívást kaptunk a nemzetközi találkozóra. Színpadi bemutatók, felvonulás, templomi koncert, workshopok, esti közös programok színesítették a kilenc napot Németországban. Saját hazánk táncainak bemutatása mellett megismerhettük más népek kultúráját, szokásait és népviseletét, illetve az adott országokban élő embereket. India, Panama, Olaszország, USA, Lengyelország, Szlovákia, Németország, Szerbia, Belgium és Magyarország együtteseinek mintegy 350 táncosa állt színpadra. A rendezvény különlegességét az adta, hogy valamennyi külföldi szereplőt német családok láttak vendégül otthonaikban, kilenc napon át megismerkedhettünk egy-egy neustadti német család mindennapjaival is. Élmények, barátságok, béke, sok-sok öröm, egyedi és megismételhetetlen pillanatok, ez jellemezte a rendezvényt, melyen remélhetőleg 2025-ben ismét résztveszünk – mondta a Barsi iskola igazgatója, Csitei Gábor, aki érdekességképp megosztotta, hogy az olasz csapat tagjai között két magyar-olasz származású fiatallal is megismerkedtek, akiknek a magyar édesanyja szintén néptáncos volt.

– Több együttessel is barátságot kötöttünk, a németektől és a szicíliaiaktól is kaptunk meghívást. Szociális otthonban sérült fiataloknak is adtunk műsort – emelte ki az igazgató, hozzátette: -A házigazdáknak nagyon tetszett a kapuvári gyertyás tánc, valamint a fiúk kalapján lévő árvalányhaj.

Most a pihenésé lesz a főszerep, az iskolában közben zajlanak a városi civil alapból kapott forrásból a felújítási munkálatok. Megújult a honlapjuk is, mely a barsisuli.hu oldalon elérhető.

A németországi repülős utazást egyébként részben a táncosok, részben a közösség közös forrásból fedezték.

Csitei Gábor végül elmondta: "A fesztivál üzenete az is volt, hogy a sok nemzet táncosa egymás segítve, együttműködve ismeri meg egymást, és békében élünk, nincs háború, nincs ellentét, barátság van. A kultúra egy kiváló híd ahhoz, hogy a különféle népek tiszteljék és megismerjék egymást."