Tíz diák hulladékból készült művészeti alkotása szeretné hirdetni a környezettudatosságot, felmutatva a fogyasztói társadalom kritikáját. Az alkotótábort – amely a Széchenyi István Egyetem Circular Living Concept elnevezésű, újrahasznosító művészetdesign projektjének része, a HybridCycle szakmai közreműködésével – a pannonhalmi apátság fogadta be.

A monostor az alkotóknak nem- csak szállást és alkotóteret, de betekintést is nyújtott az apátság sokrétű életébe a szent terektől a borászatig és illatmúzeumig. Az itteni spiritualitás is hatott a folyamatra, melyben a műalkotás fogant, és az alapanyag is innen származott.