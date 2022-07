Az országosan is egyedülálló vetítettképes előadás szórakoztató műfaját korabeli hiteles fotográfiákból Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeumi fotóadattár vezetője jegyzi.

Idén a nosztalgikus RETRO-Sopron est a fotógyűjtemény válogatott, különleges régi felvételeivel az Újteleki városrészt járják be az érdeklődők, végigkövetve annak történetét. Üzemek, iskolák, laktanyák épültek, itt indult el először a mozdony, a gázszolgáltatás és a vízszolgáltatás bölcsője is ez a terület volt, de az első söröshordó is az északnyugati ipartelepen gördült le a gyártósorról. Lakóházak nőttek ki a földből, majd a 20. század 70-es éveiben itt kezdődött Sopron legnagyobb építési projektje, a Jereván lakótelep kialakítása.

A nyáresti program szervezői székekkel készülnek, de a piknikezni vágyók akár plédet, kempingszéket is hozhatnak.

RETRO-Sopron: Városrész születik

Helyszín: Jereván lakótelep szolgáltatóház (belső füves udvar), Kodály Zoltán tér 12.

Időpont: 2022. augusztus 5., péntek 20:30 óra (esőnap: 2022. augusztus 12., péntek)

Előadó: Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóarchívumának vezetője

A program ingyenes. A rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.