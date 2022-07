Évadzáró társulati ülést tartott a Soproni Petőfi Színház, amelyen elismeréseket adtak át és értékelték az elmúlt szezont. Dr. Ragány Misa, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője azt mondta, a járvány miatt nehéz évadot zártak, a barlangszínház ugyanakkor dübörög, rendkívül sikeres elő- adásokat láthat a közönség. Pataki András igazgató-főrendező búcsúzásképpen beszélt a mögötte álló tíz esztendőről. Mint mondta, kinevezésekor paradigmaváltás történt a városban. Létrejött egy Sopronban élő és alkotó, önálló színházi társulat, amit ma már a nézők szeretete vesz körül. A Sopron Balett megalakítását is sikernek értékelte.

A társulati ülésen dr. Ragány Misa, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntőjében elmondta: a járvány miatt nem egyszerű évadot zárhat a színház, a szezon második felére torlódtak az előadások. A folyamatos működés mellett a Barlangszínház dübörög, nemrég tartottak egy Lehár-gálaestet, s rövidesen jön A vadak ura musical szintén saját előadásként. Az ügyvezető kiemelte, az energiaárak, a bizonytalanság, a háborús helyzet óvatosságra inti a színházakat, s ezért örülni kell minden apró sikernek.

A Kossuth-díjas Boráros Imre és a Jászai-díjas Kovács Frigyes színművészek nívódíjat vehettek át, Alina Tarnyenko, a Sopron Balett művésze pedig „Az év táncosa” díjat kapta. Mellettük a két szélen Demcsák Ottó és Pataki András, középen dr. Ragány Misa. Fotó: Koppány Karina

Pataki András igazgató-főren- dező azzal folytatta, a legjobb hír, hogy megvalósult az évad. A színházak bezárása és ismételt megnyitása után most az a feladat, hogy újrapozicionálja magát az intézmény. Értékelte A szabadság évadának előadásait, majd az elmúlt tíz évről is beszélt. Ahogy megfogalmazta: kinevezésekor paradigmaváltás történt a városban azzal, hogy létrejött egy Sopronban élő és alkotó társulat. Ennek létrehozása, felépítése az első öt esztendőben sikerült. A közönség és a köz szolgálatába állt a társulat, s a kezdeti tartózkodó hozzáállás után a nézők is támogató szeretettel vették és veszik körbe őket. A város vezetése a színházzal kapcsolatban együttműködést és nyitottságot képviselt mindig. Jelentős fegyverténynek gondolja, hogy tíz éve létrejött a Sopron Balett, s a táncművészettel kapcsolatos művészi út sikeressé vált. Emiatt is tartja jó döntésnek az együttes megalapítását. A felújított Barlangszínházat 2015-től sikerült Európa kulturális térképére felhelyezni.

Pataki András köszönetet mondott elődeinek, akik az elmúlt 30 évben dolgoztak a soproni színházért, így Mikó Istvánnak, Valló Péternek, Szilágyi Tibornak és Darvasi Ilonának. Ugyancsak megköszönte vezetőtársainak: Katona Imrének, Demcsák Ottónak, Oberfrank Péternek és Kovács Ferencnek a munkáját. Visszatekintve a tíz esztendő előadásaira, elmondta: a színházra jellemző szakmai munka eredménye, hogy irányítása alatt számos fesztiválra kapott meghívást a Soproni Petőfi Színház, s ez fontos elmozdulás volt a teátrum életében. Bejelentette, hogy a négy éve elhunyt kollégájuk, Horváth László színművész emlékére december 22-én műsorra tűzik A padlás című előadásukat, s ebből az alkalomból adománygyűjtést szerveznek barátjuk árváinak. Az évadzárón elismeréseket is átadtak.