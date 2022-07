Tóth Sándor szerző Drezdában szerzett diplomát vasúti járműtechnika szakon, majd a soproni vontatási főnökségen helyezkedett el reszortosként, 1991-ig dolgozott a vasúton. A GYSEV történetével Lovas Gyula, a vasúttársaság egykori üzemtörténésze hatására kezdett el foglalkozni, a vasút iránti elkötelezettségét tovább növelte a Dr. Kubinszky Mihállyal kialakuló kapcsolata. Tóth Sándor nevéhez 73 vasúttörténeti, illetve vasúti járműtörténettel foglalkozó bel- és külföldön megjelent publikáció fűződik.

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája képekben című kötet megszületését több évtizedes gyűjtőmunka előzte meg: a könyv mintegy háromszázötven oldal terjedelemben az elmúlt másfél évszázad krónikáját, illetve a GYSEV-alapítást megelőző időszakot tárja az olvasó elé, rengeteg térképpel, fotóval, kordokumentummal illusztrálva a rendkívül színes, nehézségekben és sikerekben is gazdag GYSEV-történelmet.

Az 1872-es GYSEV-alapítás óta sok-sok év, évtized telt el. Századfordulók, világháborúk, változó politikai rendszerek kísérték a társaság történetét, maga a vasút pedig folyamatosan fejlődött, óriási változásokon ment keresztül ebben a másfél évszázadban. Éppen ezért a képes kronológia elolvasása is időigényes tevékenység. A Győr-Sopron-Ebenfurti vasút képes kronológiája című kötet most mindenkinek lehetőséget teremt arra, hogy akár a legapróbb részletekbe menően is tanulmányozza a GYSEV 150 éves történetét” – fogalmaz előszavában Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája képekben” című kötetet 7.800 forintos áron vásárolhatják meg az érdeklődők a GYSEV Zrt. webáruházában.