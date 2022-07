A Mafoszt 1983-ban Szolnokon alapította meg 33 fotóművészeti alkotócsoport, ma már közel száz tagszervezetében kétezer különböző életkorú, foglalkozású autonóm alkotó tevékenykedik. Az idei felhívásra 42 klub töltött fel 929 képet. A hatvanöt éves Győri Fotóklub rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi fotográfiai versenyeken, köztük természetesen a legnagyobb országos versenyen, a Mafosz Szalonon is.

– A holtversenyben elért 4. helyünk azt jelenti, hogy a magyar fotóklubok között az élmezőnyben vagyunk. Ez előrelépés a tavalyi 8. helyezéshez képest. Két éve vagyok a fotóklub elnöke, ezt a két eredményt tekintem a csapatommal az elmúlt időszak legnagyobb sikerének – mondta Roll Péter, az egyesület elnöke.

– Előtte is voltak szép eredmények, de némi mélypont után ez egy emelkedő tendencia. Nagyon büszke vagyok erre, mint ahogy arra is, hogy a fotóklub tagjai közül nemcsak az alapítók, a törzsgárdatagok vették ki a részüket a munkából, hanem azok is, akik egy-két éve kerültek hozzánk vagy a saját tanfolyamainkon tanultak. Az ő képeik is hozzájárultak a szép sikerhez – szögezte le az elnök.

Ez a verseny tulajdonképpen a fotóklubok éves minősítése. A versenyre klubonként minimum 18, maximum 24 képet lehetett nevezni. Négytagú zsűri különféle rendszer szerint pontozta, átlagolta, minősítette az alkotásokat. Az elnökség küldte be az előzetesen megrostált képeket.